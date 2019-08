Presa acuză agenţia de protecţie a frontierelor Uniunii Europene că tolerează maltratarea migranţilor

Mai multe organizaţii media acuză Frontex, agenţia de protecţie a frontierelor Uniunii Europene, că a tolerat maltratarea unor migranţi de către funcţionari locali şi că a încălcat direct drepturile omului în cazuri de expulzare, informează AFP.



O anchetă comună a site-ului de anchete Correctiv, a cotidianului britanic Guardian şi al reţelei germane ARD, care va difuza propriul reportaj marţi, acuză Frontex că a permis poliţiştilor de frontieră bulgari, ungari şi greci să urmărească solicitanţii de azi cu câini, să îi brutalizeze şi să folosească împotriva lor spray-uri iritante.



Cele trei organizaţii de presă susţin că se bazează pe "sute de documente interne" ale Frontex ca dovezi ale maltratărilor, care nu sunt de obicei urmate de acuzaţii oficiale, arată primele fragmente publicate pe site-ul ARD.



Frontex are posibilitatea de a-şi retrage personalul din ţările incriminate, iar prin faptul că nu acţionează în acest sens dă dovadă de complicitate, afirmă Stephan Kessler, responsabil al Forumului Consultativ al agenţiei europene, citat de televiziunea germană.



Agenţia de protecţie a frontierelor europene, cu sediul la Varşovia, a răspuns la solicitarea AFP că până acum nu s-a înregistrat nicio plângere împotriva vreunui agent al Frontex, că va "examina problema" şi va lua "măsurile care se impun" faţă de acuzaţii.



"Trebuie totuşi remarcat că, deşi agenţia poate suspenda un agent desfăşurat de Frontex în cadrul operaţiunilor sale, nu are autoritate asupra comportamentului poliţiilor de frontieră locale sau posibilitatea de a efectua anchete pe teritoriul UE", arată un comunicat al agenţiei.



Un document intern al Frontex arată că unii funcţionari ai agenţiei s-au implicat direct în expulzarea unor minori neînsoţiţi sau a unor azilanţi cărora li s-au administrat sedative în timpul curselor aeriene cu care erau expulzaţi.



Misiunea Frontex a fost extinsă în 2016, după valul de migranţi din vara lui 2015, iar resursele au fost suplimentate în vederea transformării în Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă, reaminteşte AFP. În prezent, aceasta dispune de circa 1000 de funcţionari şi de 1500 de rezervişti care pot fi desfăşuraţi în caz de criză. Frontex are posibilitatea de a acorda asistenţă funcţionarilor locali pentru înregistrarea şi identificarea migranţilor la sosire.

AGERPRES