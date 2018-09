Presa britanica: Rusia lui Putin, "o organizatie de banditi"!

Agenția de informații militare externe a statului major al Armatei ruse, prescurtat GRU, aminteste de o structura de spionaj obisnuita, care lucreaza pentru guvern. Dar, dupa comportament, se poate spune ca, in perioada mandatelor lui Vladimir Putin, s-a transformat intr-o "organizatie de banditi", scrie Daily Telegraph, comentand ultimele informatii legate de cazul Skripal.

Marea Britanie a publicat fotografiile a doi rusi, despre care se presupune ca ar fi autorii otravirii fostului agent GRU, Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, in orasul Salisbury. Despre cei doi s-a spus ca sunt angajati GRU.

Potrivit Daily Telegraph, dupa intrarea in vigoare, in 2006, cu numai cateva luni inainte de asasinarea, la Londra, a lui Aleksandr Litvinenko, a unei legi care permite uciderea "extremistilor" in alte state, presedintele rus si banditii lui au scos din tara lor in offshore-uri sume uriase de bani, aproband, totodata, invadarea altor tari, asasinate, atacuri cibernetice si alte actiuni provocatoare, care subliniaza statutul Rusiei de tara-paria.

Cel mai ingrijorator este faptul ca rusii, presupusii autori ai faptelor, erau convinsi ca totul va decurge bine. Scotland Yard a prezentat doua nume, probabil pseudonime, si a publicat doua fotografii. Acesti asasini au sosit in Marea Britanie cu o cursa directa din Rusia, aducand cu ei, la bordul unui avion de pasageri, substanta otravitoare, dupa care au plecat cu trenul la Salisbury.

In opinia Daily Telegraph, Rusia are impresia ca poate actiona fara sa fie trasa la raspundere. Unul dintre suspectii in cazul Litvinenko - Andrei Lugovoi - este acum deputat in Duma de Stat, iar celalalt - Dmitri Kovtun - are o afacere la Moscova, noteaza ziarul, potrivit careia se impune adoptarea, in Marea Britanie, a unor masuri speciale.

Trebuie sa ne intrebam, scrie mai departe publicatia, daca nu este timpul sa limitam privilegiile oferite de sistemul nostru de vize, de economie. Este clar ca ucigasii nu au fost recunoscuti la intrarea in tara. Ce trebuie facut insa pentru a nu mai permite repetarea acelor evenimente? Si depunem noi suficiente eforturi pentru a lupta impotriva dezinformarii provovata de Kremlin? Pentru ca, estimeaza Daily Telegraph, otravirea lui Skripal este egala cu o agresiune militara.

"Ce a vrut, de fapt, Putin?", se intreaba, la randul sau, expertul in problemele Rusiei, Peter Pomerantzev. De ce sa trimiti ucigasi pentru a distruge un fost spion rus, care nu mai reprezenta nici o valoare, scrie analistul in Daily Mirror. Poate a vrut sa trimita un semnal. O presupunere deloc lipsita de logica.

In conditiile in care procuror special Robert Mueller continua, in SUA, investigatiile sale privind amestecul Rusiei in alegerile din 2016, cand tot mai multi rusi doresc sa spuna adevarul despre scandalul de dopaj de la Olimpiada de iarna de la Soci si despre coruptie, nu exista indoiala ca autoritatile de la Kremlin vor sa-i faca sa taca, afirma expertul.