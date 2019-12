Președintele Comisiei Europene avertizează asupra "costului inacţiunii" în faţa schimbărilor climatice

European Union

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri asupra "costului inacţiunii" în faţa schimbărilor climatice, prezentând în Parlamentul European 'Pactul ecologic' care urmăreşte ca UE să atingă neutralitatea în materie de emisii de carbon până în 2050, relatează AFP.



"Unii spun că întregul cost al acestei transformări este prea ridicat. Dar să nu uităm niciodată care ar fi costul inacţiunii", a declarat ea în Parlamentul European, reunit la Bruxelles în sesiune extraordinară.



"Costul creşte în fiecare an. Inundaţiile îi costă pe cetăţenii noştri peste cinci miliarde de euro pe an. Economia noastră pierde în fiecare an aproape zece miliarde de euro din cauza secetei, iar agricultorii plătesc foarte dur acest preţ", a mai afirmat şefa Comisiei Europene.



"Iar acesta este doar începutul. Însă nu este o fatalitate. Putem rezista (...) Nu este prea târziu", a adăugat ea.



'Pactul ecologic european' este o foaie de parcurs menită a deveni "noua strategie de creştere a UE" şi a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice.



"Este noua noastră strategie de creştere, o creştere care oferă mai mult decât consumă", a afirmat Ursula von der Leyen într-o scurtă intervenţie înaintea prezentării programului în PE. Este primul test politic pentru politicianul german.



"Nu avem încă toate răspunsurile. Astăzi este începutul călătoriei", a spus ea la Bruxelles, comparând acest moment în istoria Uniunii Europene cu cucerirea spaţială de către SUA.



'Pactul ecologic european' urmează să listeze propunerile legislative, instrumentele financiare sau planurile de acţiune din diferite sectoare, toate însoţite de un calendar, pentru reducerea emisiilor de carbon, economia circulară, ecologizarea transportului şi agriculturii, investiţiile verzi sau finanţarea tranziţiei.



"Pactul ecologic european este, pe de o parte, despre reducerea emisiilor, însă pe de altă parte este vorba despre crearea de locuri de muncă şi de stimularea inovaţiei", a adăugat ea.



Pilonul acestui pact va fi o mare "lege climatică", ce ar urma să aibă înscris anul 2050 ca orizont pentru a face din Europa primul continent neutru în privinţa emisiilor de carbon. Acest pachet legislativ ar urma să fie propus până în martie.



"Obiectivul nostru este să reconciliem economia cu planeta noastră", a mai afirmat Ursula von der Leyen.



Eforturile de a ralia Polonia, Ungaria şi Cehia la planurile UE de a ajunge la neutralitate din punct de vede al impactului asupra climei până în 2050 sunt încă în desfăşurare, a spus pe de altă parte preşedintele Consiliului European, Charles Michel.



Pentru a convinge cele trei ţări, Comisia Europeană prevede crearea unui "mecanism de tranziţie just", o dispoziţie extrem de aşteptată de către statele rămase în urmă, ce ar urma să fie prezentat la începutul anului viitor.

AGERPRES