Preşedintele Dodon cere Curţii Constituţionale să-şi revizuiască ultimele decizii, după demisia guvernului Filip

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a cerut vineri Curţii Constituţionale - după anunţul Partidului Democrat (PD) că se retrage de la guvernare - să-şi revizuiască 'ultimele hotărâri', referindu-se la decizia Curţii de sâmbăta trecută prin care a dizolvat parlamentul rezultat în urma alegerilor din 24 februarie şi care a învestit noul guvern al Maiei Sandu, relatează media de peste Prut, între care portalul Unimedia.info.



Într-o conferinţă de presă susţinută imediat după anunţul PD-ului, Dodon a cerut ca şeful Procuraturii Generale şi cel al Centrului Naţional Anticorupţie să-şi dea demisia. 'Daţi-vă demisia de onoare. Înţelegeţi că nu o să puteţi să mai rămâneţi în funcţii', i-a îndemnat el. De asemenea, preşedintele moldovean le-a solicitat judecătorilor Curţii Constituţionale să se întrunească şi să-şi revizuiască 'ultimele hotărâri'.



'Vreau să va felicit cu această ocazie simbolică, mică dar simbolică victorie. PD-ul care a uzurpat puterea în stat şi-a recunoscut astăzi înfrângerea, este o victorie dar nu e finală. Aceasta nu trebuie să liniştească pe nimeni, în primul rând guvernul Filip nu poate demisiona pentru ca el nu mai este în funcţie din 8 iunie, guvernul Filip a plecat în istorie împreună cu toţi miniştrii din data de 8 iunie, de atunci până azi ei au stat ilegal la putere', a declarat Dodon, flancat de preşedinta parlamentului, Zinaida Greceanîi, lidera Partidului Socialist.



'Curtea Constituţională uzurpează puterea în stat, parlamentul a spus clar aceasta încă săptămâna trecută. Este simplu de găsit o soluţie juridică. Este şi poziţia partenerilor externi. Vă felicit, toţi împreună, prin verticalitate am ajuns la acest victorie. Mă adresez judecătorilor Curţii Constituţionale: pentru a fi mai simplu, convocaţi-vă şi revizuiţi ultimele hotărâri', a insistat Dodon.



'Aş sugera noului guvern ca începând de mâine să meargă în ministere să îşi ocupe locurile de muncă, eu înţeleg de ce ei (guvernul Filip n.red) au avut nevoie de 7 zile. Au avut nevoie de 7 zile ca să scoată banii, materialele care ar fi putut să-i compromită', a afirmat Igor Dodon.



Partidul Democrat (PD) din Republica Moldova a anunţat anterior că a decis să cedeze puterea guvernului învestit de majoritatea ACUM - PSRM 'pentru a debloca situaţia politică din ţară şi pentru a evita escaladarea situaţiei şi ajungerea la violenţe', a declarat Vladimir Cebotari, vicepreşedintele PD, după şedinţa Consiliului Naţional Politic al partidului, potrivit Deschide.md şi Ziarului Naţional din Chişinău.



Potrivit Unimedia, ambasadorul SUA la Chişinău, Dereck J. Hogan, s-ar fi deplasat vineri la sediul Partidului Democrat. O maşină cu numere diplomatice şi cu drapelul SUA a fost surprinsă de către fotoreporterii unor canale media din capitala Republicii Moldova. Diplomatul american s-ar fi aflat în jur de 15 minute la sediul PD, în timp ce acolo se desfăşura Consiliul Naţional Politic al partidului. Unele media, inclusiv agenţii de presă ruse scriu că Partidul Democrat şi-a anunţat retragerea de la putere în urma presiunilor exercitate de SUA.



De la sfârşitul săptămânii trecute în Republica Moldova s-a instalat o dualitate de putere. Sâmbăta trecută, Partidul Socialiştilor (prorus) al lui Igor Dodon s-a aliat cu Blocul ACUM (PAS plus PPDA) şi au învestit un nou guvern condus de premierul Maia Sandu.



A doua zi, la solicitarea Partidului Democrat (PD), care până atunci negociase cu socialiştii formarea unei alianţe majoritare, Curtea Constituţională a Republicii Moldova, despre care se spune că este aservită liderului democraţilor, Vlad Plahotniuc, a decis suspendarea temporară a lui Igor Dodon din funcţia de preşedinte, iar premierul în exerciţiu, Pavel Filip, a fost numit preşedinte interimar. De asemenea, Curtea Constituţională a decis dizolvarea noului legislativ rezultat în urma alegerilor din 24 februarie, vechiul guvern convocând alegeri legislative anticipate pentru 6 septembrie.



În urma alegerilor din 24 februarie, în parlamentul de la Chişinău au intrat socialiştii lui Igor Dodon - 35 de deputaţi, PD (condus de controversatul oligarh Vlad Plahotniuc) - 30, Blocul ACUM (PAS plus PPDA)- 26 , Partidul Shor - 7 şi trei deputaţi independenţi.

