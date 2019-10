Președintele Donald Trump anunță demisia ministrului energiei, în viitorul apropiat

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că ministrul energiei, Rick Perry, va demisiona în curând, fără a da o explicație. "Rick a făcut o treabă fantastică la Energie, dar este timpul, trei ani este mult", a declarat șeful de la Casa Albă în timpul unei vizite în Texas. ''Avem succesorul său, îl voi anunţa foarte curând'', a continuat el.

Rick Perry, în vârstă de 69 de ani, va demisiona spre sfârşitul anului, a precizat Trump, afirmând că discută cu ministrul său despre retragerea acestuia de şase luni. "Am crezut că va pleca ceva mai devreme. Dar are proiecte foarte mari. Va avea mult succes'', a adăugat șeful administrației SUA.



Parlamentari democraţi au cerut, la 10 octombrie, ca ministrul energiei să le ofere documente în cadrul anchetei de destituire care îl vizează pe Donald Trump. Chiar înainte de această solicitare circulau zvonuri cu privire la viitoarea lui demisie. Rick Perry declara însă, pe 7 octombrie, că nu intenţionează să demisioneze în luna noiembrie, dezminţind informaţia în acest sens apărută cu o săptămână în urmă în publicaţia Politico.



Publicaţia Politico a scris atunci, citând trei persoane informate în legătură cu planurile ministrului, că ar urma să-şi anunţe demisia în noiembrie şi, în pofida contactelor acestuia cu Ucraina, viitoarea sa plecare nu are legătură cu procedura de destituire lansată de Congresul SUA referitoare la presiunile pe care le-ar fi exercitat preşedintele american Donald Trump asupra omologului său ucrainean Volodimir Zelenski.



În sesizarea depusă de un "avertizor de integritate" privind convorbirea telefonică în care Trump îi cere lui Zelenski să ancheteze în legătură cu rivalul său politic Joe Biden şi fiul acestuia, este menţionat la un moment dat şi numele lui Perry, care în luna mai a condus o mică delegaţie americană la inaugurarea lui Zelenski.

AGERPRES