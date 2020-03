Președintele Parlamentului European se află în carantină autoimpusă

Președintele Parlamentului European a intrat în carantină pentru două săptămâni, ca măsură de prevenție. David Sassoli a horătât să lucreze de acasă în această perioadă.



"Întrucât am fost în Italia week-end-ul trecut, am decis, ca măsură de precauție, să respect măsurile indicate de autorități și să-mi exercit funcția de președinte de la domiciliul meu din Bruxelles", a spus el. Acesta a precizat că va sta 14 zile n carantină, relatează Agentia Sir.



"Epidemia de coronavirus ne obligă să fim responsabili și precauți. Este un moment delicat pentru toată lumea. Însă Parlamentul va continua să lucreze. Niciun virus nu poate bloca democrația", a precizat Sassoli.