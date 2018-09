Preşedintele SUA salută iniţiativa organizării Summit-ului celor Trei Mări 2018

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a transmis preşedintelui Klaus Iohannis, în calitate de gazdă a Summitului "Iniţiativa celor Trei Mări", un mesaj adresat participanţilor la Summitul de la Bucureşti, în care a salutat această iniţiativă şi a subliniat că SUA este mândră să rămână partener în această inţiativă, într-o regiune de importanţă strategică.



"Anul trecut am avut onoarea de a susţine un discurs la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări de la Varşovia, în Polonia. În cadrul vizitei mele, am reafirmat sprijinul ferm al Statelor Unite pentru Iniţiativa celor Trei Mări şi ţelul nostru comun de extindere a infrastructurii, creştere a legăturilor de afaceri, consolidare a securităţii energetice şi reducere a barierelor în calea unui comerţ liber, echitabil şi reciproc în Europa Centrală şi de Est. Iniţiativa celor Trei Mări are un potenţial enorm de a furniza rezultate în aceste domenii şi în alte sectoare importante de cooperare. O nouă infrastructură energetică este esenţială pentru susţinerea unei integrări economice mai profunde, deschiderea accesului la noi pieţe şi diversificarea surselor de energie în întreaga regiune. Felicit România, Bulgaria, Ungaria, Austria şi Slovacia pentru progresul înregistrat în sprijinirea diversificării energetice prin construcţia de infrastructură pentru gazoducte. Statele Unite sunt mândre să rămână partener în aceste eforturi prin exporturi de gaz natural lichefiat în această regiune de importanţă strategică şi prin participarea companiilor americane la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări. La multe niveluri, ţara noastră rămâne dedicată colaborării cu cele 12 state membre pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport şi digitale", se arată în mesajul preşedintelui SUA, într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.



Donald Trump a transmis mulţumirile sale preşedintelui Klaus Iohannis pentru organizarea acestui important eveniment, precum şi Secretarului pentru Energie, Rick Perry, pentru conducerea delegaţiei americane.



"Aştept cu interes să aflu despre progresul nostru comun în noi proiecte de investiţii şi parteneriate de afaceri. Statele Unite se angajează să rămână un puternic aliat şi partener în această Iniţiativă pe măsură ce continuăm să ne concentrăm asupra dobândirii unei bogăţii şi securităţi sporite în secolul al XXI-lea. Vă doresc un forum productiv şi încununat de succes!", a conchis mesajul şeful statului american. AGERPRES