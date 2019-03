Preşedintele Trump ameninţă că va închide frontiera SUA cu Mexicul săptămâna viitoare

Preşedintele Donald Trump a ameninţat vineri că va închide frontiera Statelor Unite cu Mexicul, săptămâna viitoare, transmite Reuters.



Frontiera va fi închisă complet sau pe sectoare mari dacă Mexicul nu opreşte imediat orice imigraţie ilegală înspre SUA, a scris Trump pe Twitter.



Reuters reaminteşte că preşedintele american a mai formulat astfel de ameninţări. Cea mai recentă serie de "tweet-uri" a urmat după ce au apărut ştiri privind o creştere bruscă a numărului de migranţi la El Paso, în statul Texas, unde forţele de protecţie a frontierei riscau să fie suprasolicitate.



"DEMOCRAŢII ne-au dat cele mai slabe legi privind imigraţia din întreaga Lume. Mexicul le are pe cele mai puternice şi câştigă peste 100 de miliarde de dolari pe an de pe urma SUA. De aceea, CONGRESUL TREBUIE SĂ MODIFICE LEGILE NOASTRE SLABE PRIVIND IMIGRAŢIA ACUM, iar Mexicul trebuie să îi împiedice pe (imigranţii - n. red.) ilegali să intre în SUA...." a fost primul mesaj dintr-o serie de trei.



Următorul a continuat ideea: "....prin ţara lor şi Frontiera noastră de Sud. Mexicul a făcut mulţi ani avere pe seama SUA, mult mai mare decât Costurile Frontierei. Dacă Mexicul nu opreşte ORICE imigraţie ilegală înspre Statele Unite prin Frontiera noastră de Sud, voi ÎNCHIDE.....".



În fine, fraza - redată cu punctuaţia şi majusculele folosite de Trump - se încheie astfel: "....Frontiera, sau mari secţiuni de Frontieră, săptămâna viitoare. Pentru Mexic ar fi atât de uşor să facă asta, dar ei ne iau doar banii şi "discută". Pe lângă asta, noi pierdem atât de mulţi bani cu ei, în special dacă socotim şi traficul de droguri etc.) încât închiderea Frontierei ar fi un lucru bun!".



Mesajele preşedintelui american se găsesc pe contul său de Twitter, @realDonaldTrump, la adresa de internet https://twitter.com/realDonaldTrump.

