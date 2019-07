Preşedintele Trump permite accesul presei la centre de detenţie a migranţilor din SUA

Preşedintele american Donald Trump va permite accesul presei în unele centre de detenţie a migranţilor, transmite AFP.



"Voi începe să arăt presei unele centre de detenţie. Vreau ca presa să meargă să le vadă", le-a declarat preşedintele jurnaliştilor duminică, la Morristown, în statul New Jersey. "Unii membri ai presei vor merge fiindcă sunt suprapopulate şi noi suntem cei care se plâng de suprapopularea lor", adăugat el.



Anunţul a fost făcut la o zi după ce ziarele New York Times şi El Paso Times au publicat o relatare despre centrul de detenţie de la Clint, în statul Texas, plin cu sute de copii cu haine murdare, înghesuiţi în celule unde colcăie bolile. "Duhoarea hainelor murdare ale copiilor era atât de puternică încât se transmitea la hainele agenţilor. (...) Copiii plângeau tot timpul", au consemnat publicaţiile. "O fată părea destul de înclinată să se sinucidă încât agenţii au pus-o să doarmă pe un pat pliant în faţa lor, ca să o poată supraveghea în timp ce îi procesau pe cei nou sosiţi".



Trump a caracterizat articolul drept o "farsă".



Un raport al departamentului de securitate internă al SUA (DHS), care coordonează poliţia de frontieră, a recunoscut marţea trecută că în multe centre pentru migranţii clandestini există o "suprapopulare periculoasă". Majoritatea celor deţinuţi acolo provin din America Centrală, de unde s-au refugiat din cauza violenţei şi a sărăciei.



Mai mulţi congresmeni democraţi care au vizitat astfel de centre au relatat de asemenea despre celule supraaglomerate, fără apă curentă, unde copiii şi adulţii nu aveau acces la medicamente şi nu puteau face duş.



Miercurea trecută, Trump a scris un mesaj pe Twitter în care susţinea că, "dacă imigranţii ilegali nu sunt mulţumiţi de condiţiile din centrele de detenţie construite sau renovate rapid, spuneţi-le pur şi simplu să nu vină. Toate problemele - rezolvate!".



Circa 144.000 de persoane au fost arestate şi închise în mai de poliţia de frontieră, însă în centrele de detenţie şi de primire unde sunt în general transferaţi minorii şi familiile nu există destule locuri.



Sub presiunea Washingtonului, preşedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a acceptat să întărească controlul la frontiera cu SUA. Autorităţile pentru migraţie din Mexic au comunicat săptămâna trecută că numărul expulzărilor a crescut în iunie cu 33%; DHS se aşteaptă la o scădere cu 25% a arestărilor la frontieră în aceeaşi perioadă.

