Presupușii agenți ai GRU se dau turiști

Unul dintre principalele mijloace de propagandă ale Kremlinului, televiziunea „Russia Today” (RT), a difuzat ieri un interviu cu doi cetățeni ruși, care au același nume cu doi agenți ai Serviciului de informații al armatei ruse (GRU) acuzați de Londra că au încercat să-i otrăvească în luna martie, pe teritoriul britanic, la Salisbury, pe fostul spion Serghei Skripal și pe fiica acestuia. Cei doi au fost identificați pe baza unor înregistrări video.

Cu seninătate, Alexandr Petrov și Ruslan Boșirov au declarat în interviul acordat RT că au vizitat Marea Britanie în luna martie a acestui an, în calitate de turiști. „Prietenii noștri ne-au sugerat de multă vreme să vizităm minunatul oraș Salisbury”, a spus unul dintre ei, citat de Reuters. Bărbaţii, care seamănă cu cei doi suspecţi ale căror fotografii au fost difuzate în Regatul Unit, au adăugat că au dorit să „viziteze catedrala din Salisbury”, cunoscută în întreaga lume. „Am petrecut cam o oră în Salisbury, deoarece am avut de aşteptat între două trenuri. Poate că ne-am apropiat de casa lui Skripal întâmplător, dar nu ştim exact unde anume se află aceasta”, a declarat Boşirov, conform dpa. Cei doi susțin că au fost acuzați de Londra pe nedrept, că nu fac parte din GRU și sunt „simpli” oameni de afaceri și, nu în ultimul rând, că sunt victima a ceea ce ei numesc „o coincidență fantastică”. Totodată, ei au confirmat că se numesc Aleksandr Petrov şi Ruslan Boşirov, după ce anchetatorii britanici declaraseră, săptămâna trecută, că acestea sunt numele false sub care au acționat doi agenți ai GRU. „Suntem cei care au fost prezentaţi în fotografie: Ruslan Boşirov şi Aleksandr Petrov”, au spus cei doi, insistând că acestea sunt numele lor reale. Cei doi suspecţi „au sosit la Londra vineri, 2 martie, pe aeroportul Gatwick, cu zborul SU2588”, a declarat, săptămâna trecută, şeful Departamentului de combatere a terorismului din cadrul poliţiei londoneze, Neil Basu. Ei s-au oprit într-un hotel înainte de a pleca la Salisbury, pe 3 martie, pentru „o călătorie de recunoaştere”, a detaliat el. La 4 martie, „credem că ei au contaminat uşa de la intrarea casei lui Skripal cu agentul neurotoxic Noviciok, înainte de a părăsi ţara de pe aeroportul Heathrow, în aceeaşi zi”, a adăugat Basu. Tot săptămâna trecută, pe numele celor doi a fost emis un mandat de arestare european.

Putin pledează „nevinovat”

Interviul cu Petrov și Boșirov a fost difuzat la o zi după ce liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, afirma că Moscova „ştie despre cine este vorba”, asigurând că ambii cetățeni ruși acuzați de Marea Britanie sunt „civili” şi nu agenţi ai GRU. „Sperăm că vor ieşi ei înşişi la lumină pentru a spune cine sunt (…) Vă asigur că nu există nimic criminal” în legătură cu ei, a adăugat Putin. Executivul condus de Theresa May l-a acuzat pe liderul rus de „orchestrarea” tentativei de asasinat de pe teritoriul britanic. Oficialitățile de la Londra susțin că între operațiunile GRU figurează și asasinatele în interiorul și exteriorul Rusiei, iar acestea nu pot fi ordonate decât de către Kremlin.

„În ultimă instanță, Putin este vinovat, în condiţiile în care este preşedintele Federaţiei Ruse şi guvernul său controlează, finanţează şi dirijează serviciile de informaţii militare.”

Secretarul de stat britanic pentru Securitate, Ben Wallace