Prima declarație a familiei lui George Floyd, după uciderea acestuia de către poliție

Mama fiicei lui George Floyd, afro americanul ucis de polițiști săptămâna trecută la Minneapolis, a declarat că vrea să se facă dreptate și a spus că fetița lor va trăi de acum încolo fără tată, transmite dpa



"Vreau să i se facă dreptate pentru că el era bun. Şi aceasta este dovada că el a fost un om bun. Gianna nu mai are tată. El nu o va mai vedea crescând, terminând şcoala. Nu o va conduce niciodată spre altar. Dacă va fi vreo problemă în care să aibă nevoie de ajutor de la tatăl său, ea nu-l mai are", a declarat Roxie Washington plângând. Fetița lor are 6 ani.

Moartea acestuia a stârnit revolte în mai multe orașe din SUA.