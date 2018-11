Prima MIȘCARE a lui Donald Trump după pierderea majorității în Camera Reprezentanţilor

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a înlocuit miercuri pe procurorul general Jeff Sessions, după ce acesta şi-a prezentat demisia, transmite Reuters. Trump a anunţat printr-un mesaj pe Twitter numirea ca interimar, în funcţia care implică şi prerogative de ministru al justiţiei, a şefului de cabinet al lui Sessions, Matthew Whitaker.



Sessions a anunţat Casa Albă, printr-o scrisoare, că demisionează la cererea preşedintelui. El a fost criticat în mod repetat de Trump pentru că s-a recuzat de la coordonarea anchetei privind amestecul Rusiei în alegerile din SUA din 2016.



Trump afirmase cu câteva ore înainte că nu vor avea loc schimbări "monumentale" în administraţie după alegerile parlamentare parţiale, în urma cărora republicanii au pierdut majoritatea în Camera Reprezentanţilor.

We are pleased to announce that Matthew G. Whitaker, Chief of Staff to Attorney General Jeff Sessions at the Department of Justice, will become our new Acting Attorney General of the United States. He will serve our Country well....