Prima reacție a lui Donald Trump după cea aflat că a fost înregistrat în secret de fostul său avocat

Preşedintele american Donald Trump a calificat sâmbătă drept ceva ' de neconceput', 'total inedit' şi 'probabil ilegal' faptul că a fost înregistrat pe ascuns de propriul său avocat Michael Cohen când ei discutau despre posibilitatea de a cumpăra tăcerea unei foste playmate cu care Trump ar fi avut o relaţie extraconjugală, relatează agenţiile AFP şi Reuters.



Este 'de neconceput ca un avocat să-şi înregistreze clientul - total inedit şi probabil ilegal', a scris Trump pe Twitter.



Înregistrarea discuţiei, care a avut loc cu două luni înaintea alegerilor prezidenţiale din anul 2016, a fost confiscată de anchetatorii FBI în urma unei percheziţii în birourile lui Michael Cohen, a anunţat vineri cotidianul The New York Times.



În postarea sa pe Twitter, preşedintele a considerat de asemenea 'de neconceput ca guvernul să pătrundă în biroul unui avocat (în zorii zilei) - aproape inedit'.



În discuţia înregistrată, Trump şi Cohen vorbeau despre posibilitatea de a-i cumpăra tăcerea printr-un acord de confidenţialitate fostei playmate Karen McDougal, cu care Trump ar fi avut cu ani în urmă o relaţie extraconjugală, înţelegere care în final nu s-a mai realizat.



În august 2016, Karen McDougal a vândut, pentru 150.000 de dolari, către American Media Inc, editorul săptămânalului The National Enquirer, povestea acestei relaţii pe care preşedintele Trump a negat-o. Fosta starletă Playboy a afirmat că a avut o relaţie "romantică de zece luni în 2006 şi 2007" cu Donald Trump, aşadar cu câteva luni după căsătoria acestuia din urmă cu Melania, pe vremea când magnatul imobiliar încă nu intrase în politică.



Michael Cohen a fost considerat până în prezent ca fiind nu doar avocatul lui Trump, ci şi unul dintre oamenii săi cei mai de încredere. Prin intermediul lui Cohen, Trump i-ar fi oferit fostei actriţe de filme pentru adulţi, Stormy Daniels, suma de 130.000 de dolari tot pentru un acord de confidenţialitate legat de o relaţie.



Această tranzacţie este investigată de FBI, Cohen fiind în plus anchetat pentru fraudă fiscală şi bancară, într-un dosar ce nu are legătură cu Trump, numele său regăsindu-se şi în investigaţia prin care procurorul special Robert Mueller caută dovezi ale presupusei implicări a Rusiei de partea candidatului republican la scrutinul prezidenţial din 2016. AGERPRES