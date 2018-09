Primele declaraţii ale celor doi ruşi suspectaţi de atacul cu Noviciok din Salisbury

Cei doi ruşi acuzaţi că sunt responsabili pentru atacul cu agentul neurotoxic Noviciok, din Salisbury, au afirmat, la o televiziune din Rusia, că se aflau în Marea Britanie în calitate de turişti, în niciun caz de asasini, notează CNN.

Alexander Petrov şi Ruslan Boshirov au declarat la televiziunea RT, joi, că se aflau într-o scurtă vizită în Sailsbury pentru că prietenii lor le sugeraseră de mult timp să viziteze “minunatul oraş”. De asemenea, aceştia au spus că au mers să viziteze catedrala istorică a oraşului.

Cei doi ruşi au spus că nu au nimic de-a face cu atacul asupra fostului spion, Serghei Skripal, şi a fiicei sale, Iulia Skripal, care au fost otrăviţi în luna martie, în Salisbury.

“Am ajuns în Londra pe două martie, apoi am mers la staţia de tren pentru a vedea programul”, a spus Petrov. “Am mers în Salisbury pe trei martie şi am încercat să ne plimbăm prin oraş, dar am făcut asta doar jumătate de oră, pentru că era acoperit de zăpadă. Bineînţeles, am mers acolo pentru a vedea Stonehenge, Old Sarum, dar nu am putut să facem asta pentru că era mocirlă peste tot. Ne-am udat, ne-am dus la cel mai apropiat tren şi ne-am întors în Londra.”, a mai spus acesta.

“Nu am petrecut mai mult de o oră în Salisbury, în primul rând pentru că am stat să aşteptăm trenurile”, a spus Boshirov. “Poate ne-am apropiat de casa lui Skripal, dar nu ştim unde este localizată”.

Cei doi s-au întors în Salisbury pe patru martie, duminică, pentru a vedea catedrala şi Old Sarum, pentru că vremea se îmbunătăţise, potrivit afirmaţiilor lor. Poliţia a declarat că cei doi au petrecut mai puţin de două ore în Salisbury.

Cei doi s-au întors în Moscova în acea seară, la câteva ore după ce fostul spion şi fiica sa au fost otrăviţi.

Procurorii britanici au spus săptămâna trecută că au “suficiente dovezi” pentru a-i condamna pe cei doi ruşi pentru încercarea de asasinare. Marea Britanie nu a cerut extrădarea celor doi, pentru că Rusia refuză să-şi extrădeze cetăţenii. În schimb, aceştia au emis un mandat european de arestare.