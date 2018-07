Primele fotografii de la botezul prințului Louis

Un set de fotografii de familie realizate cu ocazia botezului prinţului Louis, cel de-al treilea copil al ducilor de Cambridge, au fost date publicităţii de familia regală britanică, potrivit Press Association.



Cele patru imagini, în care Louis apare în braţele mamei sale, au fost realizate de fotograful Matt Holyoak la reşedinţa regală Clarence House după ce prinţul a fost botezat luni la capela regală a palatului St. James.



Una dintre fotografii îi înfăţişează pe prinţul Louis, pe sora acestuia, prinţesa Charlotte, care se uită către fratele său, şi pe prinţul George aşezat pe picioarele prinţului William şi afişând un zâmbet larg. În spatele lor, se află prinţul de Wales şi ducesa de Cornwall, alături de ducesa de Sussex care îl ţine de braţ pe prinţul Harry.



Într-o altă fotografie de grup, alături de Kate, William şi cei trei copii ai acestora, mai apar prinţul Harry şi Meghan, Charles şi Camilla precum şi familia Middleton, printre care şi sora lui Kate, Pippa Matthews, alături de soţul său, James.



''Am fost cu adevărat onorat că mi s-a cerut să realizez fotografiile oficiale de la botezul prinţului Louis şi că am putut să particip în mod direct la un astfel de eveniment fericit'', a spus fotograful Matt Holyoak.



''Toată lumea a fost atât de relaxată şi de bine dispusă, a fost o plăcere absolută. Sper că am reuşit să imortalizez o parte din această bucurie în fotografiile mele'', a adăugat artistul.



Holyoak a fotografiat numeroase vedete, iar imaginile sale apar frecvent pe coperta unor reviste precum Harper's Bazaar, Shortlist sau Dazed and Confused.



Nu este pentru prima dată când Matt Holyoak lucrează pentru familia regală: el i-a fotografiat pe regina Elisabeta a II-a şi pe ducele de Edinburgh cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a căsătoriei acestora.AGERPRES