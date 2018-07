Prinţii Charles şi William nu au dorit să-l întâlnească pe Donald Trump (presă)

Prinţii Charles şi William "nu erau dispuşi" să-l întâlnească pe preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei acestuia în Marea Britanie, a relatat duminică The Sunday Times, citat de EFE.



Potrivit surselor ziarului britanic, prinţul Charles, succesorul Reginei Elisabeta a II-a la tronul Marii Britanii, şi primul său născut, prinţul William, "au refuzat" să-l primească pe liderul de la Casa Albă care, împreună cu soţia sa Melania, au luat vineri ceaiul cu regina Elisabeta a II-a la castelul Windsor.



"Este foarte ciudat că regina era singură. De obicei, este însoţită de cineva", au relatat sursele citate, care a calificat comportamentul celor doi prinţi drept "o sfidare".



Publicaţia britanică mai scrie că, deşi soţul reginei, prinţul Philip, s-a retras din viaţa publică toamna trecută, "el merge acolo unde vrea să fie" şi, "dacă ar fi vrut" s-o însoţească pe regină la întâlnirea ei cu familia Trump, "ar fi putut-o face".



Atât Downing Street (sediul guvernului britanic - n.r.), cât şi Palatul Buckingham au insistat că prezenţa în ţară a lui Trump nu era o vizită de stat, ci o vizită de lucru, şi că în agendă era inclusă doar o întrevedere cu regina, în vârstă de 92 de ani.



Un funcţionar guvernamental a declarat pentru The Sunday Times că "familia extinsă (a suveranei britanice) nu a fost la fel de entuziastă cu vizita (lui Trump) aşa cum a fost atunci când a venit Obama".



În timpul vizitei de lucru pe care a efectuat-o în 2016, preşedintele de atunci al SUA, Barack Obama, şi soţia sa Michelle nu doar că au luat prânzul la castelul Windsor cu regina şi cu prinţul Philip, ci au fost invitaţi la o cină privată la palatul Kensington de către ducii de Cambridge, William şi Kate, şi prinţul Henry. AGERPRES