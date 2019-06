Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan, îşi vor înfiinţa propria fundaţie de caritate

Ducele şi ducesa de Sussex urmează să-şi înfiinţeze o nouă fundaţie de caritate după ce s-au desprins de fundaţia comună cu ducele şi ducesa de Cambridge, relatează joi Press Association.



Văzută ca ultimul pas în divizarea obligaţiilor publice ale celor două cupluri regale, Harry şi Meghan urmează să se desprindă de Fundaţia Regală.



Decizia are loc după informaţiile apărute în ultimul an despre o ruptură între cele două cupluri regale, mai întâi între Kate şi Meghan, apoi între viitorul rege William şi fratele său mai mic, Harry.



William şi Kate se vor ocupa în continuare de organizaţia de caritate iniţială, care va fi redenumită Fundaţia Regală a Ducelui şi Ducesei de la Cambridge.



Fundaţia Regală a spus că decizia a fost luată în urma unei revizuiri în structura sa, precizând că cele două cupluri vor continua să lucreze împreună în viitor, inclusiv la campania de sănătate mintală 'Heads Together'.



Decizia a fost luată pentru a 'coordona mai bine' activităţile lor caritabile, a precizat fundaţia.



Meghan Markle şi prinţul Harry s-au separat de Kate Middleton şi prinţul William în primăvară, când au anunţat că îşi vor face propriul birou al administraţiei lor la Palatul Buckingham, cu un nou şef al departamentului de comunicare şi un cont separat de Instagram.



Ducele şi ducesa de Sussex, care au devenit de curând părinţii unui băieţel pe nume Archie, s-au mutat de asemenea din Palatul Kensington din Londra, locuinţa lui William şi Kate şi a copiilor acestora, şi au decis să locuiască la Frogmore Cottage din Windsor.

AGERPRES