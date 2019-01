Prințul Philip se reface în urma accidentului rutier de joi

Prinţul Philip, soţul în vârstă de 97 de ani al reginei Elisabeta a II-a, se reface la reşedinţa regală din Sandringham în urma şocului suferit după accidentul de maşină care s-a produs joi, în proximitatea domeniului regal din estul Angliei, şi din care a scăpat fără alte traumatisme. A fost "un adevărat miracol", a subliniat vineri presa din Marea Britanie, citată de AFP.



Ţinând cont de vârsta înaintată a prinţului Philip, accidentul a generat un val uriaş de emoţie în Marea Britanie, a cărei populaţie rămâne foarte ataşată de membrii casei regale, dar şi întrebarea dacă soţul suveranei continuă să îşi conducă singur automobilul.



Philip "a înşelat moartea", titrează tabloidul The Mirror, în timp ce cotidianul The Telegraph consideră că ducele de Edinburgh "a scăpat ca printr-un miracol".



Potrivit BBC, puternicul Land Rover pe care îl conducea prinţul britanic s-a răsturnat pe o parte după ce a ieşit de pe o alee din Sandringham pentru a se angaja pe un drum public şi a intrat în coliziune cu un automobil Kia.



Prinţul Philip "a consultat un medic ca măsură de precauţie, iar medicul a confirmat că prinţul nu a fost rănit", a anunţat serviciul de presă de la Palatul Buckingham.



Accidentul s-a produs joi după-amiază în apropiere de domeniul Sandringham din comitatul Norfolk, unde regina Elisabeth şi prinţul Philip petrec o mare parte a sezonului de iarnă. Potrivit agenţiei de presă britanice Press Association, ducele de Edinburgh era cel mai probabil însoţit în automobil de ofiţerul însărcinat cu protecţia lui.



O fotografie a accidentului prezintă cele două vehicule parcate pe marginea unui drum. Automobilul Land Rover este răsturnat pe o parte, cu parbrizul spart, iar maşina Kia se află la o distanţă de câţiva metri, oprită într-un tufiş.



"Mă întorceam acasă cu maşina, când am văzut un vehicul, un Land Rover negru (...) care se răsturna pe şosea", a declarat pentru BBC un martor al accidentului, Roy Warne, în vârstă de 75 de ani.



"S-a produs o coliziune uriaşă cu cealaltă maşină", a adăugat el, precizând că, după părerea lui, automobilul prinţului a fost acela care a percutat modelul Kia.



Mai mulţi martori citaţi de mass-media britanice au dezvăluit că l-au ajutat pe prinţul Philip să iasă din vehiculul său. "Era vizibil zguduit, apoi ne-a întrebat dacă toată lumea se simţea bine după accident", a relatat Roy Warne.



În cealaltă maşină "se afla un bebeluş pe bancheta din spate", a adăugat el. "Ajutat de un alt bărbat, am scos bebeluşul afară", a mai spus acelaşi martor.



"Şoferiţa care conducea automobilul Kia a suferit câteva tăieturi, în timp ce pasagera de lângă ea s-a rănit la un braţ", a precizat Poliţia din Norfolk, fără să precizeze diagnosticul medical al bebeluşului. Cele două femei au primit îngrijiri medicale într-un spital local, înainte de a se întoarce la locuinţele lor.



Teste de alcoolemie negative



Poliţia britanică a precizat că, în conformitate cu regulamentul în vigoare referitor la coliziuni, şoferii implicaţi în accident au fost supuşi unor teste de alcoolemie, ale căror rezultate s-au dovedit a fi negative.



Personaj cu temperament efervescent, renumit pentru glumele sale ireverenţioase şi care încalcă adeseori normele conceptului de "corectitudine politică", prinţul Philip şi-a anunţat retragerea din activităţile publice în august 2017, după ce a participat la peste 22.000 de angajamente oficiale în urma urcării pe tron a soţiei sale, în 1952.



Pe parcursul ultimului deceniu, prinţul britanic a fost văzut la volan în numeroase ocazii, avându-i adeseori lângă el, ca pasageri, pe şefi de state şi de guverne şi personalităţi internaţionale.



În 2016, în compania reginei, prinţul Philip l-a condus pe fostul preşedinte american Barack Obama şi pe soţia acestuia, Michelle Obama, într-o plimbare în jurul Castelului Windsor, aflat la circa 30 de kilometri vest de Londra, după aterizarea la Windsor a soţilor Obama, sosiţi la faţa locului cu un elicopter.



Ţinând cont de vârsta lui, este "o surpriză" că prinţul continuă să conducă automobile, a subliniat un corespondent regal al BBC, Jonny Dymond. "Însă el a fost dintotdeauna înverşunat de independent şi a rezistat oricărei sugestii care îi refuza dreptul de îşi conduce singur automobilul", a precizat acelaşi jurnalist.



"Acum, va exista o anchetă despre circumstanţele accidentului. Ar putea fi deci posibil ca ducele să se lase convins să abandoneze volanul".



Pasionat şi de pilotarea avioanelor, prinţul Philip a efectuat ultimul său zbor între Carlisle (o localitate din nordul Angliei) şi Islay (o localitate din Scoţia) în 1997, după ce a pilotat 59 de avioane diferite, însumând 5.986 de ore de zbor.

