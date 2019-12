Prinţul William lansează un premiu pentru rezolvarea principalelor provocări de mediu ale planetei

Prinţul William al Marii Britanii a prezentat marţi un premiu în valoare de mai multe milioane de lire sterline pentru a încuraja soluţii pentru unele dintre cele mai importante provocări legate de mediu, transmite Reuters.



Premiul Earthshot este descris drept "cel mai prestigios premiu de mediu din istorie" şi va fi acordat unui număr de cinci laureaţi în fiecare an, timp de zece ani, în scopul de a produce cel puţin 50 de soluţii la cele mai grave probleme de mediu.



"Pământul se află la răscruce şi ne confruntăm cu o perspectivă sumbră: fie continuăm ca până acum şi vom afecta planeta în mod iremediabil, fie ne amintim de puterea noastră unică, de oameni, şi continuăm să inovăm şi să rezolvăm aceste probleme", conform unei declaraţii a prinţului William.



"Să ne amintim de civilizaţiile uluitoare pe care le-am construit, de tehnologia salvatoare de vieţi pe care am creat-o, de faptul că am trimis oameni pe Lună. Oamenii pot realiza lucruri măreţe. Următorii 10 ani ne pun în faţa unuia dintre cele mai importante teste - o decadă de acţiune pentru a vindeca Pământul", a adăugat el.



Familia regală britanică este de mulţi ani foarte vocală în ceea ce priveşte problemele de mediu. Tatăl prinţului William, prinţul Charles, militează de mult timp pentru conservarea mediului şi a atras atenţia cu privire la impactul încălzirii globale.



Iniţiativa Earthshot, rezultatul a peste un an de consultări cu peste 60 de organizaţii şi experţi pe probleme de mediu, îşi propune să încurajeze dezvoltarea de noi tehnologii, politici şi soluţii pentru chestiuni legate de climă şi energie, natură şi biodiversitate, poluarea aerului, a oceanelor şi a surselor de apă dulce.



Prinţul William nu a oferit detalii despre cuantumul premiului sau despre sursa banilor ce vor răsplăti eforturile în vederea obţinerii de soluţii pentru mediu. El a precizat doar că premiul este susţinut financiar de o coaliţie globală de filantropi şi organizaţii.



Acest premiu va fi lansat în mod formal în cursul anului 2020.

