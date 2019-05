Prinţul William, preşedintele BAFTA, în centrul unor controverse legate de un interviu oferit de tatăl lui Meghan

Interviul pe care tatăl lui Meghan, Thomas Markle, l-a oferit ziaristului Piers Morgan - unul dintre cei mai critici la adresa lui Meghan - pentru programul ''Good Morning Britain'' s-a aflat pe lista nominalizărilor la gala BAFTA TV Awards, care recompensează cele mai bune producţii de televiziune din Marea Britanie. Actualul preşedinte al British Academy of Film and Television Arts nu este nimeni altul decât prinţul William, relatează ziarul spaniol ABC.



Prinţul Harry şi Meghan Markle se bucură de unul dintre momentele cele mai fericite din viaţa lor. Cei doi au urat bun venit în urmă cu două săptămâni primului lor copil, Archie Harrison, care a umplut de bucurie întreaga familie.



Însă divergenţele cu tatăl său, Thomas Markle, i-au dat din nou bătaie de cap lui Meghan.



Pe 12 mai, la Royal Festival Hall din Londra a avut loc gala BAFTA TV Awards în care interviul pe care Thomas Markle l-a oferit ziaristului Piers Morgan - unul dintre cei mai critici la adresa lui Meghan - pentru programul "Good Morning Britain" a primit două nominalizări, dar nu a câştigat niciun premiu.



Această ştire a provocat o amplă controversă, având în vedere că în acest interviu Thomas Markle dezvăluia numeroase detalii care nu o puneau într-o lumină prea bună pe cumnata prinţului William.



Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât se ştie că actualul preşedinte al premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) nu este nimeni altul decât prinţul William.



Prin urmare, fanii celei care a fost odată actriţă la Hollywood i-au aplicat prinţului William eticheta de "vinovat".



Pentru mulţi, acest gest îi va da şi mai multă apă la moară lui Markle pentru a continua să o atace pe Meghan, cum a făcut în întreaga perioadă cât a fost însărcinată, încheie ABC.

