Problemele cu care românii din Marea Britanie se confruntă în contextul Brexit, dezbătute la Londra

Problemele cu care românii se confruntă în contextul Brexit: statutul de rezident (Settled Status) şi noile norme ale Legii Migraţiei (Immigration Bill) au fost abordate săptămâna aceasta la prima masă rotundă dintre administraţia locală şi reprezentanţi ai comunităţii româneşti, la iniţiativa viceprimarului Londrei pentru integrare socială, Debbie Weekes - Bernard. La eveniment a fost invitată Organizaţia Romanian Women in U.K. (RWinUK) alături de alţi reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Londra, conform unui comunicat de presă.

La întâlnire, desfăşurată joi 4 aprilie la Primăria Londrei şi condusă de Oana Elisabeta Pop, Citizenship and Integration Officer, Social Integration Team, a fost abordat şi subiectul integrării sociale pe termen lung, sustenabile a românilor şi importanţa faptului de a motiva consiliile locale să conştientizeze aportul adus de românii care au ca reşedinţă metropola britanică. Acest subiect are o importanţă deosebită, având în vedere că în jur de 30% din muncitorii din industria construcţiilor din Londra sunt români şi comunitatea creşte natural în ritm alert: anual se nasc în Marea Britanie peste 10,000 de copii români. S-a subliniat că aceştia îşi exercită drepturile legale, aduc o contribuţie însemnată la economia locală şi naţională şi prin urmare nu aşteaptă decât un statut echitabil şi nediscriminatoriu, similar celui aplicat celorlalţi cetăţeni europeni şi britanici.

"Mai mult ca niciodată, este momentul să ne afirmăm cu mândrie identitatea naţională şi să nu vedem apartenenţa la statul român ca o stigmă. Această atmosfera de anxietate dictată de Brexit nu trebuie să încurajeze situaţii în care discriminarea poate să apară cu uşurinţă, este datoria noastră să arătăm tuturor că românii sunt parte integrantă şi vitală a comunităţii londoneze. Sunt mândră de fiecare dată când întâlnesc un român: în birouri, în cafenele, luând o pauză lângă un şantier sau în drum spre a preda la o şcoală. Suntem aici, muncim şi plătim taxe, facem voluntariat şi nu vrem decât egalitate şi reprezentativitate", a spus Alina Balatchi, cofondatoare RWinUK, citată în comunicat.

''Londonezii români sunt membri ai familiei noastre, prietenii şi colegii noştri şi trebuie să ştie că #LondonIsOpen. /.../ În rolul meu de vice-primar pentru integrare socială, mobilitate socială şi implicare comunitară, vreau ca vocea comunităţii româneşti de la Londra să fie auzită în toate programele pe care primarul le desfăşoară, de asemenea să mă asigur că românii se pot folosi de Londoners Hub pentru a-şi facilita procedura de aplicare pentru Settled Status dar totodată doresc să mă asigur că legăturile dintre comunitatea românească şi primărie se întăresc pentru a susţine integrarea socială pe termen lung", a declarat la rândul ei dr. Debbie Weekes - Bernard, viceprimar al Londrei pentru integrare socială, mobilitate socială şi implicare comunitară.

Romanian Women in UK a fost înfiinţată acum trei ani de către femei românce din Londra cu viziunea de a inspira, informa şi asista comunitatea românească din Regatul Unit.

AGERPRES