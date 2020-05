Producătorul auto Nissan închide fabrica din Barcelona

Nissan Motor a hotărât închiderea fabricii din Barcelona. Decizia va afecta circa 2.800 de angajați, a anunţat executivul de la Madrid, informează Reuters.

Compania a luat această hotărâre în pofida propunerilor autorităţilor locale de a păstra uzina în funcţiune. Închiderea va costa un miliard de euro, a precizat guvernul, solicitând companiei să analizeze şi alte opţiuni.

Decizia producătorului japonez face parte d intr-un plan global de restructurare.

Industria auto generează circa 10% din PIB-ul Spaniei și este a patra mare piaţă auto din Uniunea Europeană, în urma Germaniei, Franţei şi Italiei.



Secretarul de stat pentru industrie în executivul spaniol, Raul Blanco, aprecia că pentru Nissan ar fi mai ieftin să investească în fabrica sa din Barcelona decât să o închidă.

"Este mult mai ieftin să investeşti decât să pleci. Investiţii care au fost întârziate, în valoare de aproximativ 300 de milioane de euro"", a afirmat oficialul.



Singurele fabrici Nissan din Europa sunt în Spania şi Marea Britanie.



Partenerul de alianţă Renault are mai multe unităţi de producţie în Spania, la Palencia, Valladolid şi Sevilla.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.

Alianţa regrupează zece mărci de automobile (printre care Dacia, Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.), are 470.000 de salariaţi şi 122 de uzine pe toate continentele.