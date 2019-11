Producția de cauciuc natural va scădea cu 800.000 de tone în acest an

pixabay

Marii producători mondiali de cauciuc natural (Thailanda, Indonezia şi Malaysia) se aşteaptă în acest an la o diminuare a producţiei cu 800.000 de tone, a informat miercuri Consiliul Internaţional Tripartit al Cauciucului (ITRC), un organism care reprezintă cei trei mari producători.

Aceste estimări revizuite vin pe fondul îngrijorărilor cu privire la răspândirea dăunătorilor în plantaţiile de arbori de cauciuc ale celor trei state din Asia de Sud-Est.



Potrivit ITRC, începând din luna aprilie şi până în prezent, cele trei state şi-au redus exporturile cu 441.648 de tone, cu mult peste reducerile de 240.000 de tone prevăzute într-un program convenit anterior. În luna martie a acestui an, ITRC a decis să introducă restricţii vizând exportul a aproximativ 240.000 de tone de cauciuc natural timp de patru luni, în încercarea de a determina o creştere a preţurilor.



Într-un comunicat de presă, ITRC a informat că în perioada ianuarie-iunie 2019 exporturile de cauciuc natural ale celor trei mari producători au fost mai mici cu 492.000 de tone comparativ cu perioada similară a anului trecut. În acest comunicat însă nu se precizează care sunt cantităţile pe care Thailanda, Indonezia şi Malaysia se aşteaptă să le exporte sau să le producă în 2019.



Consiliul tripartit a subliniat că preţul scăzut al cauciucului natural din ultimii cinci-şase ani a redus stimulentele pentru ca fermierii să utilizeze îngrăşăminte, ceea ce a afectat starea de sănătate a arborilor de cauciuc, făcându-i vulnerabili la atacul dăunătorilor. La 1 octombrie, dăunătorii au afectat plantaţii de arbori de cauciuc cu o suprafaţă de 382.000 de hectare în Indonezia, de cel puţin 50.000 de hectare în Thailanda şi de 2.135 de hectare în Malaysia.



"Preţurile sunt spuse la presiuni şi nu mai sunt sustenabile din punct de vedre economic. Fermierii şi-au pierdut motivaţia pentru a produce cauciuc" a declarat preşedintele asociaţiei cultivatorilor de arbori de cauciuc din Indonezia (Gapkindo), Moenardji Soedargo. Potrivit acestuia, în acest an exporturile de cauciuc natural ale Indoneziei ar putea să sufere un declin de 540.000 de tone.

Comparativ, în 2018 Indonezia a produs o cantitate de 3,76 milioane tone de cauciuc natural, în timp ce exporturile s-au cifrat la 2,95 milioane tone



Împreună, Thailanda, Indonezia şi Malaysia controlează 70% din producţia globala de cauciuc natural. Piaţa de cauciuc natural are dimensiuni reduse comparativ cu alte pieţe de materii prime, producţia anuală fiind de aproximativ 11 milioane de tone.

AGERPRES