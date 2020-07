Produsele culese de maimuţe, scoase din supermarketuri

Câteva supermarketuri din Marea Britanie nu mai vând apă şi ulei de cocos, pentru că nucile de cocos sunt culese de maimuţe. În Thailanda maimuţele culeg chiar şi câte o mie de nuci de cocos pe zi.

Mai multe supermarketuri din Marea Britanie refuză să mai comercializeze apă şi ulei de cocos, relatează BBC.

PETA (People of the Ethical Treatment of Animals), o organizaţie care apără drepturile animalelor, cu sediul în Virginia, a scos la iveală că nucile de cocos erau culese de maimuţe dresate pentru a fi exploatate.

(sursa: Mediafax)