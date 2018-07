Profetii despre viitor: Razboiul care va distruge Rusia!

De-a lungul deceniilor, multi prezicatori, pustnici, preoti sau clarvazatori au lansat previziuni despre ce se va intampla cu omenirea in ansablul ei, cu marile tari ale acestei lumi. Despre Rusia, spre exemplu, se spune ca va fi distrusa intr-un razboi cotropitor lansat de vecina ei China.

1. Calugarul Aristocles din Athos (in 1917). "Toata Rusia va deveni o temnica. Sfarsitul necazurilor ei va veni din China. O mare explozie se va produce si va aparea o minune dumnezeiasca. Si vor trai altfel, dar nu pentru multa vreme".

2. Staretul Vissarion Optinski. "In Rusia se va intampla ceva ca o lovitura de stat. Apoi vor ataca chinezii. Vor ajunge pana la Ural. Atunci rusii se vor uni dupa principiul ortodox".

3. Staretul Varsonofi Optinski. "Parintele nostru a vorbit despre evrei, despre China si despre cum toti vor porni impotriva Rusiei".

4. Blajina Pelagheia din Riazan. "Tot ce va fi in Rusia, toate bogatiile ei vor fi maturate de chinezi".

5. Blajina Duniushka din satul Ciudinova (in 1948). "In Celiabinsk chinezii vor bea ceai... Da, da, vor bea ceai. Mai intai vor deschide biserici, dar va mai fi nimeni care sa le treaca pragul. Apoi vor construi multe case frumoase si stralucitoare, dar nu va mai fi nimeni care sa locuiasca in ele. Pentru ca vor veni chinezii si ii vor alunga pe toti in strada si multe lacrimi vor fi varsate. Iar spre sfarsitul lumii vor fi doua sarbatori a Sfintelor Pasti. Corecta si incorecta. Preotimea se va revolta impotriva cele incorecte si va incepe razboiul".

6. Staretul Antonii. "China va acoperi o mare parte a Rusiei. Galbene vor fi toate pamanturile de dincolo si dincoace de munti. Va rezista numai statului preacuviosului Andrei ... Ceea ce nu inseamna ca se va pastra statul crestin rus. Poate numele va ramane, dar va fi altfel... Siberia va fi galbena, Orientul Indepartat japonez, iar pentru Siberia, pentru petrol si gaze, pentru aurul ei multe batalii vor fi, inclusiv cu americanii".

7, Calugarita NIla (Novikova E.A.). "Va veni o vreme cand chinezii ne vor ataca si va fi greu pentru toti... Am vazut in vis. Razboi va fi . Copii de 14 ani vor fi luati din case si trimit pe front cu arma in mana. Acasa nu vor ramane decat pruncii si batranii. Soldatii vor merge din usa in usa si ii vor alunga pe toti la razboi. Jafuri si nelegiuri vor fi. Tot pamantul va fi acoperit de trupuri fara viata".