Protest pe Statuia Libertăţii împotriva politicilor de toleranţă zero ale lui Donald Trump

Poliţia a arestat o femeie care s-a urcat la baza Statuii Libertăţii într-un protest împotriva politicilor privind imigraţia ale administraţiei Trump, pe data de 4 iulie, scrie The Guardian.

Femeia a fost oprită când se afla la 30 de metri deasupra pământului. Poliţiştii au purtat timp de patru ore negocieri cu femeia înainte ca doi ofiţeri de la Departamentul Poliţiei din New York să se urce, de asemenea, la baza Statuii Libertăţii pentru a o da jos pe aceasta.

În aceeaşi zi, cel puţin şase protestatari de la grupul “Rise and Resist” au fost arestaţi în timp ce agăţau un steag pe care era scris un mesaj împotriva politicilor de toleranţă zero ale lui Donald Trump.

Femeia care s-a urcat pe statuie purta un tricou al grupul “Rise and Resist”. Cu toate acesta, grupul a declarat că acţiunea femeii nu a făcut parte din protestele planificate miercuri. “A urcat acolo fără ştiinţa noastră. Nu face parte din manifestarea noastră. Suntem îngrijoraţi în legătură cu siguranţa ei.”, potrivit unui mesaj postat pe contul de Twitter al grupului de activişti.

Rise and Resist planned a banner drop today at the Statue of Liberty. This action did not include the climber on the statue. Our action was completed earlier. While it was not part of our action, our first priority and concern is for the safety of the climber.