Publicația Toronto Star îl contrazice pe Trump privind originea scurgerii de informații despre Canada

Reporterul Toronto Star care a dezvăluit afirmaţiile virulente ale lui Donald Trump despre Canada, făcute într-un interviu pentru agenţia Bloomberg şi care ar fi trebuit să rămână secrete, a transmis sâmbătă că sursa sa nu au fost jurnaliştii de la Bloomberg, contrar a ceea ce a declarat preşedintele american, relatează AFP.



Daniel Dale, şeful biroului din Washingtonului al cotidianului canadian, a făcut această precizare după ce preşedintele Trump i-a criticat vineri public pe jurnaliştii de la Bloomberg, spunând că ei şi-au încălcat promisiunea de a nu dezvălui unele dintre afirmaţiile sale, ce ar fi trebuit să rămână secrete, sau 'off the record' în jargonul jurnaliştilor, a relatat Toronto Star.



"Am promis să nu spun nimic despre sursa mea (...) Dar nu vreau să contribui la murdărirea de către preşedinte a unor excelenţi jurnalişti care au respectat etica", a scris Daniel Dale într-o postare pe Twitter.



Prin urmare, "pot să spun asta: nici unul dintre intervievatorii de la Bloomberg nu a fost sursa mea", a adăugat el.



"Am decis că pot să îmi protejez sursa aşa cum am promis, spunând în acelaşi timp că afirmaţiile preşedintelui despre jurnaliştii de la Bloomberg sunt incorecte", a explicat Dale într-o declaraţie pentru Toronto Star.



Cotidianul a subliniat la rândul său că protejarea surselor este esenţială.



În acest interviu, preşedintele Trump le-a mărturisit 'off the record' interlocutorilor săi că Washingtonul nu va face niciun compromis cu Canada în negocierile sale privind modernizarea Acordului de schimb nord-american (NAFTA).



El a adăugat că va exista un acord doar în condiţiile Washingtonului, ceea ce a contribuit la suspendarea negocierilor de vineri.



Preşedintele a recunoscut într-o postare pe Twitter că a făcut aceste afirmaţii, după ce ele au fost publicate de Toronto Star.

AGERPRES