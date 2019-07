„Punctul roșu era pe el... am tras”, mărturisește polițistul începător care i-a împușcat pe cei trei teroriști de pe London Bridge în 6 secunde

Un polițist începător a dezvăluit cum a căzut și l-a împușcat pe unul dintre teroriștii de pe London Bridge. Conform Dailymail, acesta a căzut și a tras printre picioarele sale, temându-se că e pe cale să fie omorât.

Ofițerul „BX44” a spus că incidentul cu Khuram Butt, Rachid Redouane și Youssef Zaghba a fost primul său contact cu focuri de armă spontane.

În timp ce ieșea dintr-un magazin, el a văzut trei asiatici cu cuțite mari, ieșind dintr-o mulțime de oameni. Membrii publicului erau îngroziți în timp ce bărbații i-au atacat pe polițiști. Însă, în 6 secunde, toți trei au fost împușcați.

BX44 a tras prima dată în Butt, fiindcă s-a temut că îl va omorî pe colegul său, BX46, primul care ieșise din mașina de poliție.

„Punctul roșu era pe el, dar nu a reacționat și m-a surprins că încă venea spre noi. Am continuat să-l urmăresc și am tras până când am plecat să mă ocup de Redouane care ne înconjurase și era să-l omoare pe BX45.”