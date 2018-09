Putin anunţă un acord cu Erdogan privind crearea unei 'zone demilitarizate' la Idlib

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat luni un acord cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan cu privire la crearea până în 15 octombrie a unei 'zone demilitarizate' sub controlul Rusiei şi al Turciei în regiunea Idlib, ultimul bastion al rebelilor în Siria, în finalul a aproximativ patru ore şi jumătate de negocieri, conform AFP şi RIA Novosti.



'Am decis crearea de-a lungul liniei de contact, începând cu 15 octombrie a acestui an, a unei zone demilitarizate de 15-20 km lăţime', a afirmat preşedintele rus după întâlnirea cu omologul său turc în staţiunea balneară Soci de pe coasta rusă a Mării Negre.



Această zonă va fi controlată de grupuri mobile de patrulare turce şi de poliţia militară rusă, conform RIA Novosti.



Până în 10 octombrie, la propunerea lui Erdogan, din zonă vor fi evacuate armamentul greu, tancurile, sistemele multiple de rachete, tunuri, mortiere etc.



Acordul Putin-Erdogan va evita un asalt asupra Idlib, potrivit ministrului apărării rus, Serghei Şoigu, citat de agenţiile de presă ruse.



Potrivit RIA Novosti, întâlnirea dintre preşedintele rus şi cel turc, la care a prevalat tema situaţiei din Idlib (nord-vestul Siriei), a durat în jur de patru ore şi jumătate.



Înainte de debutul convorbirilor, preşedintele Recep Tayyip Erdogan afirmase că declaraţia finală a întâlnirii sale cu Vladimir Putin trebuie să aducă o 'nouă speranţă' pentru Siria şi pentru întreaga regiune, conform Reuters.



În cursul dimineţii, părăsind Turcia, Erdogan afirmase că apelurile Ankarei la o încetare a focului în provincia Idlib nu au rămas fără ecou, vorbind despre câteva zile de calm relativ.



'Situaţia la Idlib este calmă de trei zile. Se pare că eforturile noastre au fost răsplătite', a declarat preşedintele turc, citat de ziarul Hürriyet. 'Dar nu suntem încă mulţumiţi', a adăugat el, subliniind că trebuie găsită o soluţie durabilă pentru a preveni un nou aflux de refugiaţi.



Circa 3 milioane de civili trăiesc în provincia Idlib, alături de zeci de mii de combatanţi, în majoritate jihadişti având legătură cu Al Qaida, dar şi rebeli mai moderaţi sprijiniţi de Turcia. AGERPRES