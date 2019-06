Putin spune că ieşirea SUA din acordul cu Iranul destabilizează întreaga regiune

Ieşirea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul destabilizează situaţia din regiune şi pune sub semnul întrebării viitorul regimului de neproliferare nucleară, a declarat vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, citat de agenţia EFE.



"Abandonarea de către SUA a Planului Comun de Acţiune, aprobat în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU în 2015, nu doar că destabilizează situaţia din regiune, ci este şi în măsură să submineze regimul de neproliferare nucleară", a spus Putin în cadrul summitului Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), ce are loc la Bişkek, în Kîrgîzstan.



Liderul de la Kremlin, care de-a lungul summitului are programate mai multe reuniuni bilaterale, inclusiv una cu preşedintele iranian, Hassan Rouhani, a indicat că Rusia, care îşi va asuma preşedinţia OCS după Kîrgîzstan, va insista asupra îndeplinirii obligaţiilor acordului de către restul semnatarilor documentului.



"Considerăm că acesta este unicul drum corect şi logic", a arătat Putin.



SUA s-au retras în 2018 în mod unilateral din acord şi au impus noi sancţiuni Republicii Islamice, afirmând că Iranul nu respectă spiritul acordului prin continuarea programului balistic şi intervenţia în conflictele din Siria şi Yemen.



Teheranul a anunţat pe 8 mai, dată la care s-a împlinit un an de la renunţarea la acord de către Statele Unite, că nu va mai respecta anumite aspecte şi a dat celorlalţi semnatari ai documentului 60 de zile pentru a satisface exigenţele sale.



Aceste cereri sunt legate de beneficiile economice pe care Iranul speră să le obţină în schimbul reducerii aspiraţiilor sale nucleare. AGERPRES