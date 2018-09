R.Moldova: Pichete în faţa ambasadelor SUA şi Germaniei din Chişinău în legătură cu expulzarea profesorilor turci de la liceul Orizont

Profesori, părinţi şi elevi de la liceul moldo-turc Orizont din Chişinău s-au adunat sâmbătă în faţa ambasadelor SUA şi Germaniei pentru a cere ajutorul statelor occidentale în cazul expulzării din Republica Moldova a 7 cetăţeni turci, manageri şi pedagogi din reţeaua de licee moldo-turce Orizont, cărora autorităţile moldovene le-au imputat apartenenţa la o grupare islamistă, dar de fapt au dat curs cererii Ankarei care a declanşat represalii împotriva celor suspectaţi de legătură cu predicatorul Fethullah Gulen, considerat adversarul preşedintelui turc Recep Tayiip Erdogan, conform media de peste Prut.



Protestatarii au afişat pancarte cu mesaje precum "Ne vrem profesorii înapoi!", "Asiguraţi protecţia azilanţilor!", 'We would like to study peacefully!', 'Our teachers are not terrorists!' etc, comunică Radio Chişinău.



De asemenea, ei au adus cu ei acte doveditoare că cei expulzaţi au depus solicitare de azil pe teritoriul Republicii Moldova şi ar fi trebuit să se afle sub protecţia autorităţilor moldovene.



Ziarul Naţional din Chişinău scrie în ediţia sa de sâmbătă că cei şapte cetăţeni turci, care joi dimineaţă au fost reţinuţi de către agenţi ai Serviciului de Informaţii şi Securitate moldovean (SIS), au fost expulzaţi în aceeaşi zi, în jurul orei 11.40, în Turcia. Ei au fost transportaţi de la Chişinău cu un charter închiriat de "Air Moldova" de la compania armeană "Taron Avia" şi au aterizat pe un aeroport militar de lângă Istanbul. Aceasta în pofida faptului că nu aveau la ei niciun act de identitate. Avocatul din Turcia a profesorilor de la "Orizont" a luat legătura cu administraţia liceului din R. Moldova şi a confirmat că ei au fost plasaţi într-un penitenciar.



Jurista reţelei de licee "Orizont" din R.Moldova, Natalia Guma, susţine că profesorii turci au fost scoşi de pe teritoriul republicii cu documente false, întrucât toate actele lor, inclusiv paşapoartele, permisele de şedere şi documentele temporare de identitate pentru azilanţi, au rămas la şcolile în care predau în R.Moldova.



"Îmi exprim regretul faţă de membrii familiilor lor, faţă de copiii lor care plângeau, erau panicaţi când au aflat ştirea teribilă că Republica Moldova a devenit complice la genocidul care are loc în Turcia", a spus Natalia Guma, citată de Ziarul Naţional.



Avocatul moldovean al celor şapte profesori turci a sesizat deja CEDO, care a cerut explicaţii autorităţilor de la Chişinău.



Presa de peste Prut scrie că expulzarea celor şapte reprezintă un "cadou" făcut de guvernarea Plahotniuc-Dodon pentru renovarea clădirii preşedintelui moldovean din fondurile oferite gratuit de Ankara, înainte de vizita preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan în luna octombrie la Chişinău. AGERPRES