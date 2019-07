Rapperul american ASAP Rocky, pus sub acuzare de parchetul suedez

Rapperul american ASAP Rocky a fost pus sub acuzare, joi, de procurorii suedezi după un incident petrecut la sfârşitul lunii iunie când artistul în vârstă de 30 de ani a fost implicat într-o altercaţie pe o stradă din Stockholm şi va rămâne în detenţie pe perioada procesului, relatează dpa, Reuters şi AFP.



ASAP Rocky, pe numele său real Rakim Mayers, se află în detenţie din data de 3 iulie împreună cu doi membri ai anturajului său în legătură cu un incident violent care a avut loc în centrul capitalei Stockholm, pe 30 iunie.



Cântăreţul american a fost acuzat de agresiune, a anunţat procuratura într-un comunicat. El riscă până la doi ani de închisoare dacă va fi condamnat.



"Am decis să pun sub acuzare cele trei persoane suspectate de agresiune după ce am constatat că faptele au constituit un delict, în pofida argumentelor apărării care afirmă că a fost vorba despre o situaţie de legitimă apărare în faţa provocărilor", a declarat procurorul Daniel Suneson, însărcinat cu acest dosar.



Data procesului urmează să fie stabilită mai târziu de tribunalul din Stockholm.



Arestarea rapperului este legată de un incident petrecut pe 30 iunie în centrul capitalei Stockholm. Înregistrările video publicate de rapper pe Instagram şi pe site-ul de divertisment TMZ îl arată pe acesta şi pe cei care-l însoţeau urmăriţi de doi tineri, înaintea unei altercaţii petrecute pe stradă.



Rapperul şi apropiaţii săi sunt auziţi îndemnându-i pe cei doi tineri să plece.



La un moment dat, unul dintre tineri pare că loveşte o persoană din grupul rapperului cu o pereche de căşti. Ulterior, imaginile arată cum unul dintre tineri este aruncat la pământ şi lovit.



Rapperul, cunoscut pentru melodia sa "Praise the Lord", se afla la Stockholm pentru a participa la festivalul de hip-hop Smash, însă reţinerea sa a condus la anularea concertelor din turneul său european. Următorul spectacol este programat pentru 11 august în Statele Unite.

