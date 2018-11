Răsturnare de situație în Alegerile din SUA. Probleme mari pentru Donald Trump

Camera Reprezentanţilor din SUA va trece sub controlul democraţilor, în timp ce republicanii preşedintelui Donald Trump ar urma să îşi păstreze majoritatea în Senat, conform previziunilor transmise după alegerile de la mijloc de mandat de marţi de posturile de televiziune CNN, Fox News şi ABC, preluate de agenţiile internaţionale de presă.



Previziunile sunt în mare parte în conformitate cu sondajele de dinaintea scrutinului, care anticipau un Congres împărţit între democraţi şi republicani, şi ar putea fi o lovitură pentru agenda politică a lui Trump.



În plus, democraţii ar putea folosi controlul asupra Camerei Reprezentanţilor pentru a deschide investigaţii asupra preşedintelui, ceea ce ar putea lansa o nouă luptă în politica din SUA.



"Un Congres democrat va lucra la soluţii care să ne unească, deoarece am avut suficiente diviziuni", a declarat Nancy Pelosi, lidera democraţilor din Camera Reprezentanţilor, promiţând să restaureze "contraputerile constituţionale".



Ea a promis să acţioneze pentru reducerea costurilor cu sănătatea şi reţetele medicale şi pentru investiţii în infrastructură.



Rezultatul scrutinului se înscrie în tradiţia conform căreia preşedintele pierde în general la alegerile de la mijloc de mandat, când votanţii îi evaluează activitatea de până atunci, însă victoria în Camera Reprezentanţilor nu a atins "valul albastru" la care sperau democraţii.



Preşedintele Trump s-a aflat în centrul acestui scrutin, conform unor sondaje realizate în rândul votanţilor. Un sondaj CNN a arătat că numai o treime dintre votanţi nu l-au considerat pe Trump ca un factor în decizia lor. Mai mult de jumătate dintre votanţi au spus că sunt nemulţumiţi de direcţia în care se îndreaptă ţara.



Incapacitatea republicanilor de a-şi asigura o victorie în Camera Reprezentanţilor vine în ciuda unei rate a şomajului apropiată de minime istorice şi a semnalelor că salariile încep să crească.



Trump a încercat să mute atenţia în alegeri pe imigraţie şi pe lege şi ordine, deseori spre nemulţumirea chiar a unor membri ai Partidului Republican.



"Un succes imens în seara asta. Vă mulţumesc tuturor!", a scris Trump pe Twitter, în singura sa reacţie de după apariţia previziunilor, fără a vorbi însă şi despre pierderea suferită de partidul său în Camera Reprezentanţilor.



În acelaşi timp, Casa Albă a anunţat că Trump i-a sunat pe principalii lideri ai republicanilor şi democraţilor.



În Senat, prin menţinerea controlului, republicanii, care ar putea chiar obţine cu un loc sau două mai mult decât în prezent, vor avea în continuare puterea de decizie asupra numirilor la nivel înalt, inclusiv a judecătorilor din instanţele federale.



La doi ani după victoria-şoc a lui Trump, propulsat la Casa Albă fără experienţă politică sau diplomatică, americanii s-au deplasat în număr mare la birourile de vot.



SUA se vor regăsi prin urmare, în ianuarie 2019, cu un Congres, al 116-lea, divizat, într-o societate marcată de un clivaj profund în jurul persoanei lui Trump. AGERPRES