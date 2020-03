Rata şomajului în Statele Unite ar putea ajunge la 30%, avertizează un bancher central

Preşedintele Rezervei Federale americane (Fed) din St. Louis, James Bullard, a tras un semnal de alarmă avertizând că rata şomajului în Statele Unite ar putea atinge 30% în al doilea trimestru din acest an ca urmare a măsurilor de închidere a activităţilor economice şi sociale aplicate.

Conform Bloomberg, Bullard a mai prognozat că economia americană va înregistra un PIB anualizat mai mic cu 50% în trimestrul doi din acest an, o pierdere economică de circa 2.500 de miliarde de dolari, o evoluţie fără precedent. Bancherul central a cerut un răspuns fiscal puternic pentru a înlocui pierderile, astfel încât să fie asigurată o revenire economică puternică în SUA în trimestrele ulterioare. Totodată, el a adăugat că Fed-ul este dispus să ia mai multe măsuri pentru susţinerea pieţelor financiare şi implicit garantarea funcţionării eficiente a acestora într-o perioadă cu volatilitate ridicată.

"Totul este pe masă" din partea Fed în ceea ce priveşte programele suplimentare de creditare, a spus Bullard, care a mai adăugat că "există mai multe lucruri pe care le putem face dacă este necesar".

Imaginea sobră pictată de Bullard subliniază nevoia "critică" ca administraţia de la Casa Albă şi Congresul să ajungă rapid la un acord cu privire la un program masiv de susţinere a economiei. Duminică, un prim draft al pachetului legislativ a picat la vot în Senatul american, Democraţii blocând trecerea către Camera Reprezentanţilor susţinând că măsurile ajută prea mult industriile şi corporaţiile mari şi prea puţin pe angajaţii de rând. Votul final a fost 47 la 47, mult sub cele 60 de voturi necesare pentru trimiterea legii către cealaltă cameră a Congresului american.

Săptămâna trecută, pentru a stăvili o potenţială criză financiară, Fed-ul a repornit programele implementate în perioada crizei 2007-2009 pentru a injecta lichiditate pe pieţele de datorii după ce a redus dobânzile la 0,1% şi a promis să majoreze programul de achiziţionare de obligaţiuni suverane şi active ipotecare.

"Aceasta este o închidere parţială, planificată şi organizată a economiei Statelor Unite în al doilea trimestru", a spus Bullard. "Obiectivul general este să menţinem pe linia de plutire pe toată lumea, gospodăriile şi întreprinderile" cu sprijin guvernamental, a arătat el, adăugând că şocul economic este unul "imens" pe care Fed-ul încearcă să-l "ţină sub control".

Banca centrală americană a cumpărat săptămâna trecută datorie guvernamentală de 272 de miliarde de dolari din suma totală alocată de 500 de miliarde. Bullard a insistat totuşi că această sumă nu trebuie privită ca un plafon.

"Putem merge mult mai sus dacă este necesar. Încercăm să oferim cât mai mult sprijin pentru această piaţă", a spus el.

Fed-ul a intervenit achiziţionând şi datorii corporative, ajutând astfel companiile să se finanţeze pe termen scurt, iar banca centrală are în vedere extinderea acestei practici. De asemenea, Bullard a spus că Fed-ului îi este permis să achiziţioneze obligaţiuni municipale pe termen scurt şi că "aici este probabil zona pe care vom dori să ne concentrăm" dacă banca centrală va continua extinderea programelor de finanţare.

În ceea ce priveşte finanţarea pentru companiile mici şi mijlocii, Fed-ul ar trebui să vină cu un "program nou-nouţ", ceea ce ar consuma prea mult timp, a spus Bullard, subliniind că cel mai bun curs de urmat ar fi garantarea de împrumuturi bancare şi utilizarea programelor de finanţare deja existente.

Bancherul central a spus că printr-un răspuns guvernamental agresiv, activitatea economică ar trebui să înceapă să îşi revină. "Aş vedea cel de-al treilea trimestru ca pe un trimestru de tranziţie", cu un trimestru patru 2020 şi prim trimestru 2021 "destul de robuste", a arătat Bullard, indicând că americanii vor reîncepe să consume. "Acele trimestre ar putea fi trimestre de boom" economic, a spus el.

Obiectivul ar trebui să fie sprijinirea angajaţilor şi întreprinderilor la nivel general, nu alegerea unei companii sau industrii, iar ţările nu trebuie să piardă firme sau industrii întregi din cauza lipsei de sprijin, a completat Bullard.

"Este complet prosteşte să pierzi o industrie majoră din cauza unui virus. De ce ai vrea să faci asta?", a spus el. Acesta a recomandat ca asigurările de şomaj – asigurări pandemice – să acopere 100% din veniturile pierdute ale angajaţilor din moment ce perturbarea activităţii are la bază, ca scop, stoparea răspândirii noului coronavirus.

Prognozele economice ale ramurei din St. Louis a Federal Reserve sunt chiar mai negre decât cele ale marilor bănci de pe Wall Street. JP Morgan Chase & Co. se aşteaptă ca PIB-ul SUA să se contracte cu 14%, an/an, în perioada aprilie-iunie, în timp ce Bank of America Corp. şi Oxford Economics prevăd o scădere a economiei de 12% în perioada similară. La rândul ei, banca de investiţii Goldman Sachs estimează o scădere PIB de 24% în trimestrul al doilea din acest an.

Vineri, 27 martie, urmează să fie publicat cel mai recent raport privind piaţa muncii din Statele Unite, un raport urmărit de pieţele financiare întrucât consumul reprezintă circa două treimi din economia americană.

Mediafax