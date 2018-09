VIDEO - Războiul scoicilor. Pescarii francezi și britanici au ajuns la conflict deschis

Autoritățile franceze au declarat marți că sunt în alertă iar navele marine militare sunt pregătite în cazul în care vor izbucni din nou violențe între pescarii francezi și cei britanici, mărul discordiei fiind o specie de scoici care cresc la gura de vărsare a Senei, pe coasta Normandiei.

Pescarii care se aflau la 12 mile marine de coasta Normandiei au aruncat cu pierte și au strigat insulte unii în alții.

Surse din guvernul britanic spun că responsabilitatea revine Franței dat fiind că acest conflict are loc în apele sale teritoriale.

Miza este accesul la stocul de scoici care sunt o delicatesă scumpă și care se găsesc la gura de revărsare a Senei iar perioada de recoltare se rezump între lunile octobrie și mai, pentru a proteja specia.

Pescarii britanici au descoperit o breșă în lege care spune că navele mai mici de 15 metri sunt exceptate de la regulă.

Pescarii francezi vor ca portița din lege să fie eliminată, atunci când reprezentanții celor două părți se vor întâlni, miercuri.

