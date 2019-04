Regatul Unit ia măsuri legale pentru organizarea alegerilor europarlamentare

Guvernul britanic a anunţat luni că a luat măsurile legale pentru organizarea alegerilor europarlamentare în mai, dar că acest fapt nu implică obligativitatea participării Regatului Unit la aceste alegeri, transmite Reuters.



Regatul Unit ar urma să iasă vineri din Uniunea Europeană, însă premierul Theresa May a cerut o nouă amânare, în timp ce încearcă să ajungă la un compromis co opoziţia laburistă, pentru a obţine aprobarea de către parlament a unui acord pentru Brexit.



"Ca guvern responsabil, astăzi am luat măsurile cerute de lege în caz că va trebui să participăm" la alegerile pentru Parlamentul European, a comunicat un purtător de cuvânt al cabinetului.



"Asta nu face alegerile inevitabile, deoarece ieşirea din UE înainte datei alegerilor elimină automat obligaţia noastră de a participa", a declarat oficialul.

AGERPRES