Regatul Unit: Patru miniştri anti-Brexit sunt gata să demisioneze, UE respinge ultimul plan britanic

Patru miniştri care susţin rămânerea Regatului Unit în Uniunea Europeană sunt pe punctul de a demisiona din guvernul condus de Theresa May, scrie ziarul Sunday Times, citat de Reuters.



Potrivit unor surse britanice ale publicaţiei, UE a respins planul May privind un mecanism independent de supraveghere a oricărui acord vamal provizoriu.



Între Londra şi Bruxelles persistă dezacordul privind modalitatea de evitare a unui regim strict al frontierei dintre Republica Irlanda, membră a Uniunii Europene, şi Irlanda de Nord, provincie a Regatului Unit. Theresa May a propus un aranjament vamal temporar pentru întreg Regatul Unit, dar susţinătorii Brexit din cadrul Partidului Conservator vor ca britanicii să poată decide până când se va aplica înţelegerea respectivă.



Un ministru din cabinetul de la Londra, citat de ziar, a declarat că "acesta este momentul ca ea (Theresa May - n. red.) să se confrunte cu Bruxellesul şi să spună clar că este nevoie de un compromis, sau vom ieşi (din UE - n. red.) fără un acord".



Neînţelegerile din cadrul guvernului britanic au determinat deja anul acesta demisiile mai multor miniştri din cabinet (seniori) şi din afara acestuia (juniori). Printre aceştia, Boris Johnson (externe) şi David Davis (ministru pentru Brexit). Vineri, a demisionat şi ministrul junior al transporturilor Jo Johnson, fratele mai mic al lui Boris Johnson. AGERPRES