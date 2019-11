Republica Moldova: Igor Dodon l-a desemnat premier pe consilierul prezidenţial Ion Chicu

Consilierul prezidenţial Ion Chicu este candidatul propus miercuri de preşedintele Igor Dodon (foto) pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova, relatează Radio Chişinău.

Anunţul a fost făcut de Igor Dodon într-un briefing de presă. Decizia vine după ce deputaţii socialişti au spus că susţin propunerea şefului statului de formare a unui guvern tehnocrat, iar negocierile cu blocul ACUM au eşuat.

„Am sperat că va începe un dialog între fracţiuni, am sperat că va fi o coaliţie între PSRM şi ACUM. Poziţia celor de la ACUM a fost un ultimatum. PD tot nu vede posibilitatea să facă cu cineva vreo coaliţie. Am luat decizia să înaintez o persoană profesionistă, tehnocrată, care nu face parte din niciun partid politic, care ar putea face faţă provocărilor majore. Sper că va fi susţinut de mai mulţi deputaţi din Parlament. Candidatura înaintată are la dispoziţie 15 zile pentru a forma lista cabinetului de miniştri, programul şi pentru a obţine votul politic în Parlament. Eu îi sugerez să se mişte mai repede. Dacă nu va obţine votul de încredere, ţara riscă să fie aruncată în alegeri parlamentare anticipate”, a spus Igor Dodon.

Anterior, reprezentanţii Blocului ACUM au insistat ca prim-ministru al Republicii Moldova să fie numită tot Maia Sandu, premierul demis prin moţiune de cenzură, iar din viitorul guvern să facă parte aceiaşi miniştri. Ei consideră că principala problemă pentru construcţia unei coaliţii cu Partidul Socialiştilor (PSRM) este Preşedinţia condusă de Igor Dodon.

