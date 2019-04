Robert de Niro îl atacă din nou pe Donald Trump

Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, numindu-l pe preşedintele american "un adevărat ratat" şi un "gangster aspirant", relatează sâmbătă Press Association.



Actorul de la Hollywood este implicat într-o dispută pe termen lung cu actualul locatar de la Casa Albă. Anul trecut, Robert De Niro s-a dezlănţuit la premiile Tony, strigând de mai multe ori "F *** Trump". În replică, preşedintele Trump a scris pe Twitter că actorul are un "IQ scăzut".



Vineri, în emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert", De Niro, 75 de ani, a făcut o altă aluzie răutăcioasă la adresa preşedintelui, spunând că a încercat să-i dea lui Donald Trump o şansă.



"Asta am spus imediat după ce a fost ales. Daţi-i o şansă. Le acord tuturor prezumţia de nevinovăţie. Tipul ăsta s-a dovedit a fi un adevărat ratat", a spus Robert De Niro.



De Niro este unul dintre cei mai respectaţi actori ai generaţiei sale, câştigând două Premii Oscar pentru rolurile din "The Godfather" şi "Raging Bull".



El va juca în cel mai nou film al regizorului Martin Scorsese, "The Irishman", distribuit de platforma online Netflix.



Colbert l-a întrebat pe De Niro de ce publicul este atât de îndrăgostit de filmele cu gangsteri, făcându-l pe actor să lanseze un alt atac la adresa lui Trump.



"Oamenilor le plac lucrurile în afara legii, cu excepţia faptului că avem acum un gangster aspirant la Casa Albă", a spus De Niro.

Actorul l-a numit pe Trump "idiot", adăugând: "Chiar şi gangsterii au morală şi etică. Ei au un cod şi ştiu că atunci când îşi dau cuvântul îl respectă, pentru că tot ce au este cuvântul. Tipul ăsta nici nu ştie ce înseamnă asta", a mai spus De Niro.

