Rusia arestează presupuși spioni din NATO

Serviciul federal de Securitate din Rusia (FSB) a arestat două persoane din industria rusă de apărare, acuzate că ar fi furnizat serviciilor occidentale de spionaj secrete militare despre rachetele hipersonice dezvoltate de Moscova, scrie site-ul american de investigații „The Washington Free Beacon”. Alți cercetători sunt anchetați și, potrivit presei din Rusia, la Moscova vor cădea multe capele în zilele următoare.

Unul dintre suspecți este Viktor Kudryavtsev, cercetător la centrul rus de proiectare a navetelor spațiale și rachetelor, un om de știință în vârstă de 74 de ani, care a fost premiat în mai multe rânduri pentru descoperirile sale în domeniul aerospațial. Kudryavtsev a fost arestat de către agenții FSB pe data de 19 iulie, a scris, ieri, site-ul american. O a doua persoană a fost arestată sub acuzația de „trădare” în cadrul aceleiași anchete, în care mai sunt interogate, deocamdată, încă zece persoane. Kudryavtsev a fost acuzat de „furnizarea de informații clasificate, către o țară din NATO, asupra tehnologiilor utilizate în dezvoltarea de aparatură de zbor hipersonică”, scrie site-ul american, citând o sursă guvernamentală de la Moscova, a cărei afirmație a fost publicată de ziarul rus „Kommersant”. Potrivit aceleiași surse, în capitala Rusiei „vor zbura multe capete” în urma anchetei declanșate. Mai exact, Kudryavtsev ar fi oferit informații secrete despre rachetele hipersonice „Mach 5”, care zboară cu o viteză de cinci ori mai mare decât viteza sunetului. Armele hipersonice pot fi utilizate de la marginea atmosferei, de unde pot lovi în numai câteva minute ținte din toată lumea. Ancheta FSB a început la o zi după arestarea lui Kudryavtsev, atunci când agenții ruși au năvălit în Institutul Central de Cercetare Științifică pentru Construirea Mecanismelor (TsNIIMash), din nord-estul Moscovei, și în birourile Corporației Unite pentru Rachete și Spațiu (ORKK), tot în capitala Rusiei. TsNIIMash este un centru de cercetare spațială în cadrul Agenției Spațiale de Stat a Rusiei, cunoscută și sub numele de „Roscosmos”. Conform „Kommersant”, 10 persoane se află sub lupa autorităților în cadrul anchetei. Investigatorii îl cercetează și pe Dimitri Payson, director pentru cercetare și analiză la ORKK, care s-ar putea afla la originea informațiilor secrete furnizate serviciilor occidentale de către spioni. Anul trecut, Kudryavtsev semnase o scrisoare deschisă adresată președintelui Vladimir Putin, prin care susținea un alt cercetător rus, condamnat la șapte ani de închisoare pentru trădare.

Au aflat SUA secretele rușilor?

Scurgerea de informații despre rachetele hipersonice rusești ar putea fi o explicație pentru scepticismul administrației de la Washingon față de modul în care Putin a promovat ostentativ, în luna martie a anului trecut, programul balistic al Rusiei, remarcă site-ul american. Mai mult, în ultimele luni, oficialități de la Pentagon au oferit presei informații despre armele hipersonice ale Rusiei.

CITAT

„În mod special, rachetele hipersonice rusești constituie amenințări extrem de serioase și nu vom avea pentru acestea o replică nucleară corespunzătoare”.

Mark Scheider, fost specialist nuclear la Pentagon