Rusia, dispua sa isi puna cenusa in cap?

Rusia este dispusă să discute cu Statele Unite in legatura cu acuzaţiile privind presupusa ingerinta a Moscovei in alegerile americane, lucru pe care Kremlinul l-a negat si il neagă in continuare, a declarat preşedintele Vladimir Putin.

"Suntem pregătiţi să discutăm, pregătiţi să ne asumăm obligaţii reciproce de neimplicare în afaceri interne", a nuantat o sursă citata de RIA Novosti, cu numai cateva ore inainte ca Putin sa-l intalneasca, la Helsinki, pe presedintele american, Donald Trump, un summit care pe unii ii sperie, insufland incredere altora.

Interlocutorul agentiei mentionata mai sus a afirmat, totodata, că Moscova va propune Washingtonului o reluare a dialogului privind stabilitatea strategică şi va dori să abordeze, la intrevedere cu Trump, care ar urma sa dureze aproximativ trei ore, chestiuni referitoare la controlul armelor şi Siria şi Iran.