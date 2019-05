Rusia interzice organismelor publice să cumpere vinuri străine

Guvernul rus a interzis organismelor publice să cumpere vinuri importate, în ideea de a proteja industria vinicolă internă, transmite Euronews.



Un comunicat al Ministerului rus al Agriculturii a confirmat marţi această interdicţie, care vizează toate "vinurile, vinurile spumante, lichiorurile şi vinurile fructate" din străinătate.



Deşi interdicţia acoperă achiziţiile făcute de instituţiile guvernamentale şi organismele publice, ea nu se aplică şi entităţilor comerciale. Modificarea legislativă ar urma să intre în vigoare în luna iulie a acestui an.



Aceasta nu este prima dată când Guvernul rus introduce o astfel de interdicţie care vizează produsele alimentare şi băuturile importate. În 2016 au fost impuse restricţii organismelor publice pentru achiziţionarea de carne, peşte şi produse lactate.



Ulterior în 2017 creşterea importurilor de vin a afectat industria vinicolă din Rusia, arată datele statistice.



Interdicţia din acest an se va adăuga altor eforturi destinate protejării industrie vinicole din Rusia, precum eforturi din partea distribuitorilor de a promova vinurile interne şi internaţionale în portofoliile lor



Cea mai mare parte din viile din Rusia se găsesc pe coasta Mării Negre, în zona Krasnodar. Regiunea este amplastă la aceeaşi latitudine cu faimoasele podgorii de la Bordeaux iar clima este una ideală. În plus, solul de coastă este perfect pentru cultivarea de struguri din care se produc vinurile roşii şi albe.

AGERPRES