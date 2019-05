Rusia nu ar respecta moratoriul asupra testelor nucleare, consideră SUA

SUA consideră că este posibil ca Rusia să efectueze teste cu focoase nucleare cu putere redusă, ceea ce o ajută la dezvoltarea potenţialului său nuclear şi încălcând astfel un moratoriu instituit cu privire la astfel de experimente, a declarat miercuri Robert P. Ashley, şeful Defense Intelligence Agency (DIA), citat de Reuters.



'Statele Unite consideră că Rusia nu respectă, probabil, moratoriul asupra acestor teste conform standardului de "randament zero"', a declarat general-locotenentul Robert P. Ashley, exprimându-se în cadrul unui forum privind controlul asupra armelor la Institutul Hudson.



Negociat în anii 1990, Tratatului de interzicere totală a experienţelor nucleare (CTBT) beneficiază de un sprijin larg, dar mai trebuie ratificat de opt ţări dotate cu tehnologie nucleară, între care Israel, Iran, Egipt şi SUA, pentru a putea intra în vigoare. Rusia a ratificat tratatul în 2000.



'Noi credem că ea are capabilităţi de a efectua astfel de teste nucleare cu putere redusă depăşind limita de randament zero, stabilită de CTBT, luând în considerare modul în care funcţionează' obiectivele respective, a spus Ashley. 'Viziunea noastră cu privire la dezvoltarea armelor nucleare ne dă motive să credem că activitatea de testare a Rusiei a ajutat-o să-şi dezvolte potenţialul nuclear', a adăugat el.



Anterior, Rusia a criticat şi ea SUA pentru refuzul de a ratifica Tratatul CTBT, afirmând că SUA 'încearcă să se concentreze doar asupra zonelor care corespund intereselor lor naţionale', notează agenţia de presă rusă RIA Novosti.

AGERPRES