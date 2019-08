Rusia: Prima centrală nucleară plutitoare va traversa Oceanul Arctic

Prima centrală nucleară plutitoare din lume începe astăzi un voiaj de 5.000 de kilometri de-a lungul Oceanului Arctic, în pofida temerilor exprimate de organizaţiile de apărare a mediului cu privire la consecinţele care ar putea să apară în această regiune foarte fragilă. Aceasta trebuie să alimenteze dezvoltarea producţiei de hidrocarburi în zonele extrem de izolate.

Denumită Akademik Lomonossov, centrala este o barjă care pleacă din portul Murmansk, aflat în nordul Rusiei, unde a fost alimentată cu combustibil nuclear, în direcţia Pevek, un mic oraş din Siberia orientală, în districtul autonom Chukotka.



Călătoria ar urma să dureze între patru şi şase săptămâni, în funcţie de condiţiile meteo şi de cantitatea de gheaţă ]nt\lnit[ pe traseu chiar dacă Pasajul de nord-vest, o cale maritimă cu o lungime de circa 5.780 km, care leagă Oceanul Atlantic de Oceanul Pacific de-a lungul coastei de nord a Rusiei, este din ce în ce mai accesibil odată cu topirea calotei glaciare din cauza încălzirii globale.



Barja are 21.000 de tone, fără motoare proprii, și va fi tractată de mai multe nave de-a lungul călătoriei sale. Centrala nucleară plutitoare este compusă din două reactoare cu o capacitate de 35 MW fiecare, apropiată de cea a spărgătoarelor de gheaţă cu propulsie nucleară, faţă de o capacitate de 1.000 de MW pentru un reactor obişnuit al unei centrale nucleare de ultimă generaţie.

Cu o lungime de 144 de metri şi o lăţime de 30 de metri, aceasta are la bord un echipaj de 69 de persoane. Odată ajunsă la Pevek, nava Akademik Lomonossov va fi racordată la reţeaua energetică locală şi ar urma să devină operaţională până la sfârşitul acestui an. Chiar dacă populaţia acestui mic oraş din Siberia orientală nu depăşeşte 5.000 de locuitori, viitoarea centrală nucleară va putea acoperi consumul a 100.000 de persoane şi este destinată mai mai ales alimentării cu electricitate a platformelor petroliere din regiune, în contextul în care Rusia vrea să extindă exploatarea hidrocarburilor din zona Arctică.



Asociaţiile pentru protecţia mediului critică de mai mulţi ani pericolul reprezentat de un "Cernobâl pe gheaţă" sau al unui "Titanic nuclear". "Orice centrală nucleară produce deşeuri radioactive şi are un risc de accident, iar Akademik Lomonossov este şi mai vulnerabilă la furtuni având în vedere că în Oceanul Arctic condiţiile meteo sunt extreme şi imprevizibile, susţine Rachid Alimov de la Greenpeace Rusia.



Ideea unei centrale nucleare plutitoare nu a apărut din senin, aceasta vine din domeniul construcţiilor navale, care utilizează de mult timp reactoare nucleare de mici dimensiuni pentru propulsia submarinelor, spărgătoarelor de gheaţă și a portavioanelor. Astfel de reactoare ar putea fi amplasate în regiuni izolate care nu dispun de infrastructuri.

