Rusia şi Ucraina au dezvăluit termenii noului acord privind tranzitul gazelor naturale

Rusia şi Ucraina au dezvăluit sâmbătă termenii noului acord privind tranzitul gazelor naturale, acord care prevede că Moscova va furniza gaze naturale Europei pentru o perioadă de cel puţin cinci ani via Ucraina iar grupul rus Gazprom va plăti companiei ucrainene Naftogaz suma de 2,9 miliarde dolari pentru a pune capăt disputelor juridice, transmite Reuters.



Ucraina este o ţară crucială pentru tranzitul gazelor naturale ruseşti spre Europa. Acest nou acord este un succes important pentru ambele ţări în condiţiile în care actualul acord prin care Rusia livrează gaze Ucrainei şi altor ţări din Europa expiră după 31 decembrie 2019.



Potrivit noului acord, grupul rus Gazprom, care furnizează mai mult de o treime din gazele naturale consumate de Europa, va asigura tranzitul unei cantităţi de 225 miliarde metri cubi de gaze naturale via Ucraina pe o perioadă de cinci ani. Din cantitatea totală de 225 miliarde metri cubi, o cantitate de 65 miliarde de metri cubi va fi livrată în anul 2020 şi câte 40 de miliarde metri cubi în fiecare an din perioada 2021-2024. De asemenea, directorul Gazprom, Alexey Miller a anunţat că grupul rus a acceptat să plătească grupului ucrainean Naftogaz suma de 2,9 miliarde dolari, la care a fost condamnat de curtea de arbitraj de la Stockholm în luna februarie 2018.



În replică, Ucraina va semna o înţelegere legală şi va renunţa la toate solicitările înaintea datei de 29 decembrie, astfel încât cele două părţi să poată soluţiona toate aspectele înaintea expirării actualului acord.



Ministrul Energiei din Ucraina, Oleksiy Orzhel a declarat sâmbătă că, în conformitate cu noul acord, cele două părţi au opţiunea de a prelungi acordul pe cinci ani pentru o perioadă de încă zece ani. Orzhel a adăugat că tariful pentru transportul gazelor naturale ruseşti via Ucraina va creşte comparativ cu actualul contract care va expira la finele lunii, dar nu a precizat despre ce majorare este vorba.



Grupul rus Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.



Miercuri, noul operator al reţelei de gazoducte din Ucraina (GTSO) şi compania românească Transgaz au semnat un acord care va permite livrarea de gaze naturale din România spre nord în Ucraina şi Republica Moldova la punctul de interconectare Isaccea-Orlovka, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

