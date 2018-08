Rusii sunt jalnici: Reactia Kremlinului la noile sanctiuni americane!

La Kremlin nu s-a inteles inca in ce vor consta noile sanctiuni impotriva Rusiei, de aceea este prematur sa vorbim de o riposta din partea Moscovei, a declarat purtatorul de cuvant la presedintelui rus, Dmitri Peskov.

"Am ascultat declaratia oficiala despre noile asa numitele sanctiuni si am auzit si afirmatiile unei surse din cercurile inalte ale puterii americane, care evoca posiilitatea introducerii unor restrictii in privinta Rusiei. De aceea, pana cand nu vom intelege concret despre ce este vorba nu putem vorbi despre contramasuri. Ar fi incorect din partea noastra", a subliniat Peskov.

In acelasi timp, el a catalogat drept "absolut inacceptabile" faptul ca noile sanctiuni impotriva Rusiei au fost legate de atentatul savarsit in Marea Britanie impotriva fostului agent GRU, Serghei Skripal si a fiicei acestuia. "Respingem inca o data la modul cel mai categoric orice acuzatii formulate in contextul unei eventuale implicari a statului rus in ceea ce s-a intamplat la Salisbury", a continuat purtatorul de cuvant al presedintelui Vladimir Putin.

Potrivit afirmatiilor sale, a incerca sa califici Rusia drept "sponsor al terorismului" depaseste "orice gandire rationala". "Foarte multe minti infierbantate lucreaza in organele legislative din diferite tari si, fara indoiala, aceste capete mai emit, din cand in cand, supozitii care trec granitele gandirii logice si rationale", a concluzionat Dmitri Peskov.

Miercuri seara, SUA au anuntat un nou pachet de sanctiuni draconice impotriva Rusiei care, in cazul in care Moscova nu va da asigurari ferme ca nu va utiliza pe viitor arme chimice si biologice, ar putea distruge economia tarii lui Putin.