Cum a ajuns o britanica sa practice culturism!

E o poveste de viata nu neaparat senzationala, dar care a implicat o decizie cruciala intr-un moment de cumpana.

Vanessa Strike a iubit intotdeauna dansul si sportul, iar silueta ei trezea invidie printre cunostinte. S-a casatorit, iar curand dupa nunta, sotul a primit un post in Worcester, la 300 de kilometri de orasul ei natal. Tanara familie s-a mutat, iar departe de parinti, de prieteni, de tot ce indragise pana atunci, Vanessa a facut o depresie.

Pentru a face fata stresului a inceput sa manance. Mult. Dar rezultatul a fost unul dezastruos: s-a ingrasat 40 de kilograme. Era disperata si suferea cumplit.

"Cred ca a fost una dintre cele mai negre perioade din viata mea. Am plecat de langa familie, prieteni, de langa scoala de dans. Si am nimerit intr-un loc absolut necunoscut. Nu am stiut cum sa trec peste probleme", a recunoscut, ulterior, Vanessa, amintindu-si cum, in cafeneaua unde lucra si care avea si laborator de patiserie, manca tot ce nu corespundea calitativ. Iar seara, cand ajungea acasa pregatea trei feluri de mancare.

S-a trezit la realitate numai dupa ce mama ei a fost diagnosticata cu cancer. "A fost ca o trezire dintr-un cosmar. Am inteles ce viata absurda duceam. Nu eram multumita de cum arat, nici starea mea psihica nu ma incanta, nu imi placea locul de munca si ma simteam prizoniera in propria casnicie", a povestit Strike pentru The Mirror.

A reinceput sa faca miscare. Mai intai acasa, pentru ca ii era rusine sa mearga la sala. Si-a schimbat regimul alimentar, adoptand unul sportiv, pentru a nu fi obligata sa renunte la preparatele preferate, precum pizza, cu un continutul ridicat de proteine. Apoi a indraznit sa revina la sala si curand a devenind ea insasi antrenor de culturism, participanta la numeroase competitii.

Vanessa a divortat, dar nu regreta perioada traita alaturi de sotul ei. "M-a invatat sa ma pretuiesc, sa pretuiesc viata si, cel mai important lucru, m-a invatat sa-mi recapat incredere, pofta de viata", a concluzionat Strike.