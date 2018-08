Sancţiunile americane împotriva Rusiei, "contraproductive şi lipsite de sens" (Putin)

Preşedintele rus Vladimir Putin a considerat miercuri "contraproductive" şi "lipsite de sens" sancţiunile Statelor Unite împotriva Rusiei, care au fost întărite în ultimele săptămâni după întâlnirea sa cu Donald Trump, informează France Presse şi Reuters.



"În ceea ce priveşte sancţiunile, aceste acţiuni sunt foarte contraproductive şi lipsite de sens. Sper că colegii noştri americani vor realiza că o astfel de politică nu are viitor şi vom începe să cooperăm în mod normal", a declarat Putin într-o conferinţă de presă alături de omologul său finlandez Sauli Niinistö la Soci, în sudul Rusiei, notând că summitul cu preşedintele american desfăşurat pe 16 iulie la Helsinki a fost "util".



"Problema nu este numai în poziţia preşedintelui american", ci şi "în poziţia celor care conduc, în sensul mai larg al termenului", în Statele Unite, a adăugat el.



Statele Unite au anunţat la începutul lunii august noi sancţiuni economice împotriva Rusiei în legătură cu otrăvirea unui fost spion rus în Marea Britanie cu agentul neurotoxic Noviciok.



Aceste restricţii, vizând exportul anumitor produse tehnologice, au intrat în vigoare miercuri şi ar putea fi urmate de un nou val prezentat ca mult mai dureros.



Washingtonul a impus de asemenea sancţiuni marţi unor entităţi ruse acuzate de sprijinirea unor activităţi de piraterie informatică rusă sau de a fi făcut comerţ cu Coreea de Nord, în ciuda embargoului internaţional impus Phenianului.



Trump şi Putin s-au întâlnit pentru primul lor summit bilateral la Helsinki în iulie, după care preşedintele american a fost foarte criticat în Statele Unite pentru că s-a arătat foarte conciliant faţă de omologul său rus.



Putin a considerat miercuri acest summit "pozitiv" şi "util". "Nimeni nu se aştepta că am putea rezolva toate problemele într-o discuţie de două ore", a notat el.



Printre altele, în aceeaşi conferinţă de presă, Vladimir Putin a declarat că Europa are nevoie de proiectul gazoductului Nord Stream-2 controlat de Moscova şi a adăugat că Rusia este cel mai potrivit furnizor de energie pentru Europa.

AGERPRES