Santana revine, după 50 de ani, la Woodstock. A 50-a aniversare a festivalului are loc în luna august

Santana, Robert Plant, The Killers, The Black Keys, Jay-Z şi Miley Cyrus se numără printre artiştii care vor participa la un eveniment muzical ce va fi organizat în luna august pentru a marca a 50-a aniversare a festivalului Woodstock, considerat unul dintre momentele de referinţă din istoria muzicii rock, informează Reuters.

Noul eveniment, intitulat Woodstock 50, va avea loc în perioada 16-18 august la Watkins Glen, o localitate din statul american New York, la o distanţă de 240 de kilometri faţă de locul în care a avut loc festivalul din 1969. În acest an vor urca pe scenă şi alţi artişti cunoscuţi, precum Imagine Dragons, Chance The Rapper, The Lumineers, Janelle Monae, The Raconteurs, Greta Van Fleet şi Pussy Riot.

Unii dintre veteranii festivalului din 1969 - John Fogerty, Canned Heat şi Santana - vor cânta şi ei la noul eveniment, potrivit site-ului oficial al acestuia.

La Festivalul Woodstock, organizat în perioada 15-18 august 1969 sub sloganul "Trei zile de pace şi muzică", artişti de seamă din epocă, precum The Who, Jimi Hendrix şi Janis Joplin, au susţinut concerte în faţa unui public de 400.000 de persoane, în cadrul unui eveniment care a devenit un simbol al culturii protestatare din anii 1960 şi al mişcării împotriva războiului.

Concertele din acel an au avut loc pe terenul unei ferme din Bethel, o localitate din statul New York.

Bethel Woods Center for the Arts, care deţine acel sit istoric, a anunţat un concert separat, în perioada 15-18 august 2019, pentru a marca a 50-a aniversare a festivalului Woodstock. La acel eveniment vor participa, printre alţii, Santana şi Ringo Starr.

AGERPRES