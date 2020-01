Scădere dramatică a acțiunilor Renault după zvonurile unui posibil divorț de Nissan

Acţiunile constructorului auto francez Renault au coborât la cel mai redus nivel din ultimii şase ani, după un articol publicat în Financial Times, potrivit căruia directorii Nissan au urgentat planurile de rezervă privind un eventual divorţ de Renault.



În jurul orei 10.17 GMT, la bursa de la Paris, titlurile Renault înregistrau o scădere de 3,7%, cel mai puternic declin înregistrat de o acţiune din cadrul indicelui bursier CAC 40 care afişa un plus de 0,35%.



Potrivit Financial Times, planurile şefilor de la Nissan includ terminarea cooperării cu Renault în sectoarele producţiei şi ingineriei precum şi o modificare a componenţei Consiliului de Administraţie de la Nissan. Publicaţia menţionată adaugă că directorii de la Nissan şi-au accelerat planurile după evadarea spectaculoasă din Japonia a fostului preşedinte director general al alianţei, Carlos Ghosn.



Existenţa acestor planuri este o ultima dovadă a creşterii tensiunilor în sânul unei alianţe care în ultimele două decenii a fost ţinută de Ghosn, fost director şi preşedinte al ambelor companii.



"Credem cu fermitate că relaţia dintre Renault şi Nissan şi în consecinţă alianţa este ruptă şi cel mai probabil dincolo de punctul în care să mai poată fi reparată", susţin analiştii de la Evercore ISI.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.

AGERPRES